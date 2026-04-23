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Lista de aplicaciones seguras y legales para ver películas y series en Smart TV: sin riesgos como Magis TV y Xuper TV

El uso de Smart TV impulsa la búsqueda de aplicaciones legales para ver películas y series sin riesgos.

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Redacción Tecnología
23 de abril de 2026 a las 5:48 p. m.
Crece el interés por plataformas oficiales para ver contenido sin recurrir a opciones ilegales.
Crece el interés por plataformas oficiales para ver contenido sin recurrir a opciones ilegales. Foto: Getty Images

Ver streaming ha cambiado la forma en que se disfruta de las películas y las series, sin embargo, elegir servicios no oficiales como los populares Cuevana, Magis TV o Xuper TV puede llevar a peligros ocultos que muchos usuarios desconocen.

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Expertos han señalado que estas plataformas operan fuera del marco legal y suelen ser vehículos para la distribución y así instalar software malicioso, lo que pone en jaque tanto la privacidad de tus datos personales como la vida útil de tu televisor o dispositivo móvil.

Aplicaciones gratuitas y legales

Afortunadamente, el mercado actual ofrece múltiples herramientas que permiten acceder a catálogos extensos sin necesidad de una suscripción mensual:

Contenido de streaming
Varias plataformas legales ofrecen contenido amplio sin necesidad de registro ni costos. Foto: Getty Images
  • Pluto TV: Esta aplicación destaca por ofrecer una experiencia similar a la televisión tradicional con canales en vivo y contenido bajo demanda sin solicitar un registro previo del usuario.
  • YouTube: Más allá de los creadores de contenido, la plataforma de Google es un centro de documentales, series y material educativo accesible con solo instalar la app.
  • Rakuten TV: Cuenta con una sección denominada “Free” donde se pueden encontrar éxitos de taquilla de años recientes de forma gratuita.
  • RTVE Play: Es la opción ideal para quienes buscan series españolas, documentales y noticias de alta calidad provenientes de la televisión pública de España.
  • FilmRise: Este servicio estadounidense financia su oferta mediante publicidad, permitiendo ver títulos clásicos y contemporáneos de manera legítima.

Los peligros detrás de las plataformas piratas

Acceder a sitios ilegales para ver estrenos o deportes sin pagar supone una exposición directa a fraudes digitales y robo de información sensible.

No solo las más conocidas: hay otras plataformas bajo la lupa.
Las plataformas piratas representan un riesgo por la posible presencia de malware. Foto: Xuper TV / Magis TV / Getty Images

Al no contar con licencias oficiales, estos servicios pueden infectar los dispositivos con malware, comprometiendo la integridad del sistema operativo y exponiendo al usuario a posibles consecuencias legales por el consumo de material protegido. Por ello, la transición hacia ecosistemas digitales verificados es la única forma de garantizar una experiencia de entretenimiento tranquila.