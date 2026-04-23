Lista de aplicaciones seguras y legales para ver películas y series en Smart TV: sin riesgos como Magis TV y Xuper TV

Ver streaming ha cambiado la forma en que se disfruta de las películas y las series, sin embargo, elegir servicios no oficiales como los populares Cuevana, Magis TV o Xuper TV puede llevar a peligros ocultos que muchos usuarios desconocen.

No es solo Magis TV y Xuper TV: revelan 3 apps para ver streaming gratis que pondrían en riesgo a sus usuarios

Expertos han señalado que estas plataformas operan fuera del marco legal y suelen ser vehículos para la distribución y así instalar software malicioso, lo que pone en jaque tanto la privacidad de tus datos personales como la vida útil de tu televisor o dispositivo móvil.

Aplicaciones gratuitas y legales

Afortunadamente, el mercado actual ofrece múltiples herramientas que permiten acceder a catálogos extensos sin necesidad de una suscripción mensual:

Varias plataformas legales ofrecen contenido amplio sin necesidad de registro ni costos. Foto: Getty Images

Pluto TV: Esta aplicación destaca por ofrecer una experiencia similar a la televisión tradicional con canales en vivo y contenido bajo demanda sin solicitar un registro previo del usuario.

Esta aplicación destaca por ofrecer una experiencia similar a la televisión tradicional con canales en vivo y contenido bajo demanda sin solicitar un registro previo del usuario. YouTube: Más allá de los creadores de contenido, la plataforma de Google es un centro de documentales, series y material educativo accesible con solo instalar la app.

Más allá de los creadores de contenido, la plataforma de Google es un centro de documentales, series y material educativo accesible con solo instalar la app. Rakuten TV: Cuenta con una sección denominada “Free” donde se pueden encontrar éxitos de taquilla de años recientes de forma gratuita.

Cuenta con una sección denominada “Free” donde se pueden encontrar éxitos de taquilla de años recientes de forma gratuita. RTVE Play: Es la opción ideal para quienes buscan series españolas, documentales y noticias de alta calidad provenientes de la televisión pública de España.

Es la opción ideal para quienes buscan series españolas, documentales y noticias de alta calidad provenientes de la televisión pública de España. FilmRise: Este servicio estadounidense financia su oferta mediante publicidad, permitiendo ver títulos clásicos y contemporáneos de manera legítima.

Los peligros detrás de las plataformas piratas

Acceder a sitios ilegales para ver estrenos o deportes sin pagar supone una exposición directa a fraudes digitales y robo de información sensible.

Las plataformas piratas representan un riesgo por la posible presencia de malware. Foto: Xuper TV / Magis TV / Getty Images

Al no contar con licencias oficiales, estos servicios pueden infectar los dispositivos con malware, comprometiendo la integridad del sistema operativo y exponiendo al usuario a posibles consecuencias legales por el consumo de material protegido. Por ello, la transición hacia ecosistemas digitales verificados es la única forma de garantizar una experiencia de entretenimiento tranquila.