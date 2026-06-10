Podría ser el mayor cambio en una red social en años: Instagram jubila una de sus características más clásicas

La esencia de Instagram está a punto de transformarse por completo, pues tras años de mantener una estructura rígida basada en el tiempo, la plataforma ha decidido dar un giro de 180 grados para que cada usuario se convierta en el “arquitecto” de su propia carta de presentación.

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El fin de la dictadura del calendario

Desde sus inicios, esta red social tenía configurado que lo más reciente siempre debía ir arriba, sepultando lo más antiguo. Aunque existía la opción de “fijar” publicaciones (un icono que indica que el post está anclado al principio), incluso esos elementos se ordenaban internamente por su fecha de subida.

Esta característica, que se consideraba un pilar fundamental de la red, finalmente estaría por desaparecer. A partir de ahora, la fecha en la que compartiste una foto ya no determinará dónde aparecerá en tu perfil.

Una nueva forma de causar una primera impresión

El objetivo principal de este cambio es mejorar lo que los demás ven cuando entran a una cuenta por primera vez. Instagram quiere que el perfil deje de ser un simple diario de eventos pasados y se convierta en un escaparate para diseñar a gusto.

La plataforma quiere que cada perfil funcione más como una vitrina personalizada. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Esta novedad se suma a otra mejora reciente que permitía cambiar el orden de las fotos dentro de un mismo carrusel (esos posts que contienen varias imágenes y se deslizan lateralmente). Ahora, esa misma flexibilidad llega a la cuadrícula principal, que es el diseño en rejilla donde se muestran todos tus cuadros de fotos.

Cómo organizar el perfil paso a paso

La plataforma ha diseñado un sistema muy intuitivo que no requiere conocimientos técnicos. El proceso se basa en una función llamada 'Reordenar cuadrícula’. Estos son los pasos para utilizarla:

Entrar al perfil y buscar cualquier imagen que haya publicado. Mantener el dedo pulsado sobre esa foto hasta que aparezca un listado de opciones. Seleccionar la herramienta para reorganizar la rejilla. Mover las fotos libremente: solo deberá arrastrarlas con el dedo y soltarlas en el lugar que prefiera, como si estuviera moviendo piezas en un tablero.

Es importante tener en cuenta que esta actualización es gratuita y se está lanzando de forma escalonada.