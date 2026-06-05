Instagram Plus ya está disponible: cuánto cuesta y qué funciones exclusivas incluye la nueva suscripción

La suscripción a Instagram Plus ya está disponible e incorpora nuevas opciones de personalización, además de funciones exclusivas como publicar historias con una duración de hasta 48 horas y fijar hasta seis publicaciones en el perfil.

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El servicio comenzó a ofrecerse este jueves por 3,99 euros al mes (aproximadamente 16.000 pesos colombianos) para usuarios de todo el mundo, luego de que la plataforma anunciara el pasado 28 de mayo la llegada de nuevas herramientas y funciones premium.

Instagram Plus llega con cambios en historias, perfiles y privacidad

Aunque la experiencia general de uso de Instagram se mantiene, la compañía explicó en un comunicado que esta suscripción amplía las posibilidades de interacción entre los usuarios y sus amigos. Entre las novedades, las historias publicadas por los suscriptores tendrán prioridad de visualización y también se podrán enviar corazones animados para reaccionar a las publicaciones temporales de otros usuarios.

Instagram Plus incorpora herramientas inéditas para historias y perfiles. Foto: Getty Images

Además, quienes paguen la suscripción podrán crear “tantas listas de público como quieran” para compartir sus historias con diferentes grupos de personas. También tendrán la opción de mantener visibles sus historias durante 48 horas, en lugar de las tradicionales 24.

La plataforma también incorporó nuevas métricas para medir el rendimiento de las historias. Estas herramientas permiten conocer cuántas veces una persona volvió a ver una historia o si fue visualizada por un usuario específico. Asimismo, los suscriptores podrán acceder a una vista previa de las historias sin necesidad de reaccionar a ellas.

La nueva suscripción de Instagram permitirá fijar más publicaciones y controlar mejor quién ve las historias. Foto: Getty Images

En cuanto a la personalización, Instagram Plus ofrece la posibilidad de elegir un nuevo icono para la aplicación dentro de una selección disponible. En el perfil, los usuarios podrán modificar la tipografía de la biografía, fijar hasta seis publicaciones y compartir contenido sin que aparezca en el ‘feed’ de sus amigos.

Con este lanzamiento, la red social se suma a la tendencia de ofrecer experiencias premium mediante suscripciones pagas. Aunque la versión gratuita seguirá funcionando con normalidad, la compañía apuesta por atraer a los usuarios con herramientas de personalización, privacidad e interacción.

*Con información de Europa Press.