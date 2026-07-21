El histórico evento que permitió a científicos observar en tiempo real un fenómeno sin precedentes en el fondo del océano

¿Alguna vez se ha imaginado que el fondo del océano pueda fracturarse? Aunque parezca una escena de ciencia ficción, eso fue exactamente lo que un grupo de científicos logró observar. Gracias a un sistema de monitoreo instalado en las profundidades marinas, los expertos captaron un fenómeno sin precedentes que está permitiendo entender mejor cómo se forma y evoluciona la corteza terrestre.

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De acuerdo con un estudio publicado en la revista Nature, por primera vez se registró de forma directa un evento de expansión del fondo marino en la Dorsal del Sudeste Índico. El episodio comenzó el 26 de abril de 2024 con una intensa actividad de sismos y desencadenó el hundimiento del lecho oceánico, la separación de las placas tectónicas y la expulsión de cerca de 160 millones de metros cúbicos de lava a lo largo de unos 16 días.

Los datos obtenidos muestran que el proceso fue impulsado por el ascenso de magma, que abrió fracturas en la corteza terrestre y provocó el desplazamiento de fallas submarinas, muchas de ellas sin generar terremotos perceptibles. Este descubrimiento sugiere que esos movimientos silenciosos desempeñan un papel clave en la formación del fondo oceánico y podrían explicar por qué las dorsales producen menos sismos de los que anticipan los modelos geológicos.

La investigación también ofrece una visión inédita sobre el nacimiento de nueva corteza terrestre y la forma en que interactúan los procesos volcánicos y tectónicos en cuestión de días o semanas, un fenómeno que hasta ahora no había podido observarse de manera directa.

Un gigantesco río de lava brotó bajo el océano y los científicos lograron verlo en tiempo real. Foto: Getty Images

El impresionante fenómeno que sorprendió a los científicos

Con el objetivo de seguir de cerca la actividad de la Dorsal del Sudeste Índico, los especialistas instalaron el observatorio submarino OHA-GEODAMS cerca de la isla de Ámsterdam. La plataforma integra hidrófonos para detectar terremotos bajo el mar, transpondedores acústicos para medir desplazamientos horizontales y un sensor de presión capaz de registrar movimientos verticales. Es la primera vez que estas tres tecnologías se emplean de forma simultánea en una dorsal oceánica activa.

La actividad se propagó inicialmente unos ocho kilómetros hacia el sureste. Sin embargo, pocos minutos después cambió de dirección y avanzó más de nueve kilómetros hacia el noroeste, acompañada por varios sismos de magnitud superior a 5.

De acuerdo con los autores del estudio, este comportamiento corresponde al avance de un dique de magma, una masa de roca fundida que se abre camino por la corteza y favorece la separación de las placas tectónicas. La intrusión comenzó desplazándose hacia el sureste, pero encontró resistencia por las características del terreno. Como consecuencia, terminó extendiéndose hacia el noroeste, donde las condiciones geológicas facilitaron su recorrido.

Los equipos de monitoreo también detectaron que el episodio comenzó con una serie de terremotos superficiales que ocasionaron un hundimiento progresivo del valle axial. En pocas horas, el fondo oceánico descendió más de un metro y, seis días después, el hundimiento acumulado alcanzó los 4,2 metros.

Un grupo de científicos logró observar por primera vez cómo el fondo del océano se fractura. Foto: Getty Images

Como conclusión, los voceros plantean que las dorsales oceánicas acumulan deformación durante décadas y la liberan en breves episodios de expansión del fondo marino, en los que intervienen tanto el ascenso del magma como el deslizamiento de las fallas geológicas.

El estudio también estima que cerca del 76 % del movimiento de estas fallas ocurrió de forma asísmica, es decir, sin producir terremotos perceptibles.