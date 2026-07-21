¿Qué es lo primero que debe hacer si su iPhone se calienta, se pone lento y deja de responder?

Una de las situaciones más frustrantes para cualquier usuario es que, mientras usa su celular, el dispositivo comience a quedarse congelado, responda con lentitud o deje de reaccionar a los comandos. Además de afectar la experiencia de uso, este problema puede impedir realizar tareas cotidianas en un momento en el que gran parte de las actividades dependen del teléfono móvil.

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Aunque este comportamiento puede tener distintas causas, una de las más frecuentes es el sobrecalentamiento del iPhone. Cuando el equipo alcanza una temperatura superior a la recomendada, el sistema reduce automáticamente su rendimiento para evitar daños en los componentes, lo que provoca que el dispositivo funcione más lento e, incluso, deje de responder con normalidad.

¿Qué hacer si el iPhone se calienta?

Es normal que el iPhone aumente su temperatura durante procesos como la configuración inicial, la restauración de una copia de seguridad, la instalación de actualizaciones, la carga inalámbrica, el uso de aplicaciones exigentes, los videojuegos o la reproducción de videos en alta resolución. En la mayoría de estos casos, el equipo recupera su temperatura habitual una vez finaliza la actividad.

En Android y iPhone, el ajuste se puede cambiar fácilmente desde el menú de configuración. Foto: 123RF

No obstante, si ocurre con frecuencia o persiste durante varios minutos, lo más recomendable es retirar la funda para facilitar la disipación del calor y evitar utilizar el dispositivo mientras se está cargando.

Cuando la temperatura supera los niveles adecuados, el propio sistema activa medidas de protección para evitar daños internos. Entre ellas se encuentran la reducción del brillo de la pantalla, la disminución del rendimiento, la ralentización o suspensión de la carga, la desactivación temporal del flash y de algunas funciones de la cámara, además de una posible disminución de la intensidad de la señal móvil.

Muchos usuarios se preocupan cuando sienten que su teléfono se calienta durante la carga. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

En los casos más extremos, el equipo puede mostrar una advertencia por temperatura elevada y bloquear temporalmente la pantalla hasta que el dispositivo se enfríe. Aun así, si el usuario está utilizando la navegación GPS, las indicaciones por voz seguirán funcionando.

De acuerdo con Apple, los iPhone están diseñados para operar correctamente en ambientes con temperaturas entre 0 y 35 °C. Exponer el dispositivo a un calor o frío extremos puede afectar su funcionamiento y, con el tiempo, reducir de forma permanente la vida útil de la batería.