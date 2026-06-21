Un fallo en Apple está afectando la batería de los iPhone: la compañía pide hacer esto para salvar el equipo

En los últimos meses, los usuarios del modelo más reciente de Apple han reportado comportamientos inusuales en sus dispositivos referente a la batería, pues lo que parecía ser una falla menor se ha convertido en una prioridad para la compañía, que ahora busca proteger la integridad de sus equipos más avanzados.

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¿Qué está ocurriendo con los teléfonos?

Tras los reportes de diferentes propietarios del iPhone 17 empezaron a notar que sus celulares no funcionaban como deberían hacerlo de manera habitual. El síntoma más crítico es un error que provoca que el equipo se “apague” de forma inesperada, afectando directamente el uso diario y la confiabilidad del terminal.

El error no es constante, sino que aparece en un momento específico: cuando la batería está a punto de agotarse por completo. En ese estado de ‘reserva’, algunos modelos de iPhone 17 e iPhone Air dejan de responder al ser conectados a la corriente mediante un cable, lo que impide que vuelvan a encenderse tras apagarse.

El fallo aparece solo cuando el iPhone 17 está por quedarse sin batería. Foto: Getty Images

“Esta actualización soluciona un problema que afecta a un pequeño número de usuarios y que puede impedir la carga por cable en los modelos iPhone Air y iPhone 17 cuando la batería está casi agotada”, comenta Apple.

La solución: una descarga indispensable

Para corregir este inconveniente, se ha determinado que es necesaria la instalación del iOS 26.5.1. En términos sencillos, este es un paquete de instrucciones digitales que Apple envía a los teléfonos para corregir errores de programación internos que están afectando la energía del equipo.

Con iOS 26.5.1, Apple pretende solucionar problemas de carga detectados en sus teléfonos. Foto: Getty Images

La empresa ha señalado que este proceso no es opcional, sino una actualización urgente y obligatoria para todos los dueños de este modelo.

El objetivo: rescatar la vida de la batería

El propósito fundamental de esta actualización es salvar la batería del dispositivo teniendo en cuenta que cuando un celular se apaga de forma errónea debido a un fallo de sistema, los componentes internos que almacenan la energía podrían sufrir un desgaste acelerado.

Al instalar este parche de seguridad, se corrigen los procesos que están “agotando” o apagando el móvil de forma indebida, asegurando que el iPhone 17 pueda seguir funcionando correctamente a largo plazo.