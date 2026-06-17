Cambiarán los precios de los iPhone. Tim Cook, jefe de Apple: “Por desgracia, las subidas de precios son inevitables”

El auge de la inteligencia artificial (IA) está comenzando a tener efectos directos en el bolsillo de los consumidores. Apple confirmó que el incremento en los costos de los componentes tecnológicos, especialmente los chips de memoria, obligará a la compañía a replantear los precios de algunos de sus productos en los próximos meses.

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La advertencia fue realizada por el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, durante una entrevista con The Wall Street Journal, en la que reconoció que la situación actual del mercado tecnológico ha generado una presión creciente sobre los costos de fabricación.

El boom de la inteligencia artificial impulsa los costos

La rápida expansión de la inteligencia artificial generativa ha provocado una fuerte demanda de infraestructura tecnológica en todo el mundo. La construcción acelerada de centros de datos ha elevado considerablemente el precio de los chips de memoria RAM (DRAM) y de almacenamiento (NAND), componentes esenciales para entrenar y ejecutar modelos de IA.

La construcción de nuevos centros de datos ha encarecido componentes clave para la tecnología actual. Foto: Getty Images

Estos elementos no solo son fundamentales para los servidores utilizados por las grandes empresas tecnológicas, sino que también están presentes en teléfonos inteligentes, computadores y una amplia variedad de dispositivos electrónicos de consumo.

Según las consultoras especializadas TrendForce y Counterpoint Research, los precios de estos componentes registran incrementos trimestrales que oscilan entre el 50 % y más del 90 % desde finales de 2025. Además, las firmas estiman que esta tendencia podría mantenerse al menos hasta 2027.

Apple anticipa ajustes en sus productos

Ante este panorama, Cook reconoció que la compañía enfrenta crecientes dificultades para absorber los sobrecostos sin trasladarlos a los consumidores.

“Por desgracia, las subidas de precios son inevitables”, declaró el jefe del gigante tecnológico estadounidense, y añadió que la empresa trató de “proteger” a sus clientes, pero que “la situación se ha vuelto insostenible”.

El próximo iPhone 18 podría llegar en medio de ajustes de precios. Foto: Getty Images

Aunque el ejecutivo no detalló qué dispositivos se verán afectados ni cuándo se aplicarán los ajustes, el próximo gran lanzamiento de la empresa está previsto para septiembre con la llegada de la familia iPhone 18, una generación que podría incorporar incluso un modelo plegable.

De acuerdo con cálculos de la firma TechInsights citados por The Wall Street Journal, Apple necesitaría incrementar cerca de 270 dólares el precio del próximo iPhone Pro para mantener su margen bruto, que actualmente ronda el 50 %.

Una presión que afecta a toda la industria tecnológica

Cook explicó que el problema se origina en un desequilibrio entre la oferta y la demanda de componentes.

“Hay menos oferta justo cuando los consumidores quieren dispositivos, y los fabricantes de memoria están trasladando enormes subidas de precios”, afirmó Cook.

No obstante, el directivo había evitado anticipar aumentos durante la presentación de resultados trimestrales de Apple realizada a finales de abril. En esa oportunidad señaló: “Estudiaremos distintas opciones ante el aumento de los costos de la memoria (...) prefiero dejarlo ahí por ahora”.

Tim Cook anticipa que algunos productos tendrán precios más altos. Foto: AFP

La situación no afecta únicamente a Apple. Ese mismo día, la directora financiera de Microsoft, Amy Hood, estimó que el encarecimiento de los componentes podría representar un impacto de 25.000 millones de dólares para la compañía.

La escalada en los precios de la memoria refleja cómo la carrera global por desarrollar sistemas de inteligencia artificial está transformando toda la cadena tecnológica, desde los centros de datos hasta los dispositivos que llegan a manos de millones de usuarios en todo el mundo.

*Con información de AFP.