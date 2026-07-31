Director de la CIA lanza preocupante advertencia sobre la inteligencia artificial: “Son como armas nucleares digitales”

El director de la CIA, John Ratcliffe, advirtió sobre el enorme alcance de los modelos de inteligencia artificial (IA) más avanzados al compararlos con “armas nucleares digitales”, una declaración que llamó la atención debido a que el funcionario estadounidense rara vez realiza intervenciones públicas. Sus palabras provocaron preocupación por el impacto estratégico que estas tecnologías pueden tener.

Multimillonaria inversión militar: Estados Unidos fabricará más misiles y nuevos submarinos nucleares

“No sería desacertado describir las capacidades de la inteligencia artificial de frontera como una especie de armas nucleares digitales”, afirmó Ratcliffe durante una conferencia en Washington D. C., organizada por AWS, la división de computación en la nube de Amazon, que cada año reúne a representantes del ecosistema gubernamental de Estados Unidos.

Durante su intervención, Ratcliffe también dio a conocer una serie de cambios internos dentro de la agencia de inteligencia. Respaldó una implementación más acelerada de tecnologías emergentes, pese a los riesgos asociados. En ese contexto, destacó la importancia de fortalecer capacidades en inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología y ciberseguridad, áreas que considera fundamentales para mantener la ventaja frente al creciente desafío geopolítico que representa China.

John Ratcliffe, director de la CIA, dio a conocer una serie de cambios internos dentro de la agencia de inteligencia. Foto: AFP

“En conversaciones con muchos de los otros asesores de seguridad nacional y seguridad económica del presidente, estamos hablando del impacto de estos modelos de IA de frontera”, señaló Ratcliffe al comparar la IA con las armas nucleares.

Ratcliffe enmarcó la IA como uno de los pilares de una transformación profunda en la forma en que se desarrollan los conflictos y se protege la seguridad nacional. A su juicio, los avances en áreas como la IA, la computación cuántica y la biotecnología no solo están impulsando cambios económicos, sino que también “están, mientras hablamos, reescribiendo la realidad del conflicto y la guerra asimétrica”.

Los avances en áreas como la IA, la computación cuántica y la biotecnología están impulsando cambios económicos. Foto: agencia 123rf

Para respaldar esa visión, el director de la CIA explicó que tecnologías como los robots y drones equipados con IA tienen aplicaciones muy distintas según el contexto. Mientras en el ámbito industrial pueden incrementar la productividad y optimizar procesos, en operaciones militares esas mismas capacidades pueden traducirse en un aumento significativo del potencial destructivo en batalla.

Ratcliffe señaló que el conflicto en Ucrania es un ejemplo de cómo la tecnología está redefiniendo la guerra moderna. Explicó que los drones de bajo costo, cada vez más precisos y accesibles, se han convertido en una de las principales herramientas empleadas en el campo de batalla.

Ratcliffe aseguró que la IA más avanzada puede equipararse a las “armas nucleares digitales”. Foto: Getty Images

El director de la CIA también advirtió que los avances tecnológicos que hoy impulsan la automatización y la innovación en sectores civiles pueden tener aplicaciones militares de gran alcance. Según indicó, estas capacidades podrían utilizarse para agilizar operaciones de combate, fortalecer sistemas de vigilancia, optimizar el análisis de inteligencia e incluso potenciar ciberataques y campañas de desinformación.

Asimismo, Ratcliffe sostuvo que la competencia tecnológica no se limita a Estados Unidos, ya que otras potencias buscan desarrollar o apropiarse de estos avances para fortalecer sus propias capacidades. En ese sentido, afirmó que los adversarios del país siguen de cerca esta carrera tecnológica e intentan obtener, mediante distintas estrategias, los desarrollos estadounidenses para utilizarlos en beneficio de sus propios intereses.

Mark Zuckerberg rompe con la postura de Estados Unidos y defiende la inteligencia artificial china: “Riesgos inaceptables”

Ratcliffe aclaró que al describir la IA de frontera como “armas nucleares digitales” no pretendía equiparar su funcionamiento con el de un arma nuclear. En cambio, utilizó esa expresión para ilustrar el enorme impacto estratégico que estas tecnologías pueden tener sobre el equilibrio de poder entre los países, de forma comparable a la influencia que ejercieron el Proyecto Manhattan y la carrera armamentista durante la Guerra Fría.

Bajo esa premisa, el director de la CIA sostuvo que el liderazgo en el desarrollo de estas capacidades podría convertirse en un factor determinante para la seguridad nacional. En su opinión, los países que logren avanzar con mayor rapidez en IA tendrían una ventaja significativa en diferentes ámbitos.

“Cada decisión algorítmica tiene implicaciones para la ventaja estratégica de Estados Unidos y para la seguridad nacional de todo nuestro pueblo”, señaló el director.