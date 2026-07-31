El novedoso dispositivo que limpia las ventanas en segundos y las deja sin manchas ni rayones

Hoy en día, los usuarios buscan soluciones que estén al alcance de su bolsillo y que, al mismo tiempo, faciliten las tareas del hogar sin exigir demasiado esfuerzo. Uno de los trabajos que más suele generar inconvenientes es la limpieza de los vidrios y las ventanas, ya que es común que, después de limpiarlos, queden manchas o rayas que impiden lograr un acabado impecable.

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Estas marcas se hacen aún más evidentes cuando la luz del sol incide sobre el cristal. El problema puede deberse a varios factores relacionados con la técnica, los productos utilizados e incluso las condiciones ambientales. Por ejemplo, aplicar una cantidad excesiva de limpiavidrios, jabón o detergente puede dejar residuos sobre la superficie que, al secarse, forman una película visible, especialmente con la luz natural.

Otro error frecuente es utilizar trapos de algodón desgastados o toallas de papel, dado que suelen dejar pelusas o simplemente desplazan la suciedad en lugar de eliminarla.

Asimismo, si el vidrio acumula polvo o tierra y se aplica directamente el producto, se forma una especie de barro que termina dejando marcas difíciles de quitar. Por ello, una limpieza adecuada comienza retirando la suciedad superficial antes de aplicar cualquier líquido.

Cuando, pese al esfuerzo, el vidrio no queda completamente limpio, es normal que aparezca frustración. Ante esta situación, han surgido alternativas tecnológicas que buscan hacer este proceso más sencillo y eficiente, como las aspiradoras inalámbricas para ventanas.

Aunque parezca una tarea sencilla, es común que después de limpiar las ventanas queden manchas. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con Kärcher, este tipo de dispositivos se ha convertido en una opción práctica para limpiar superficies de vidrio de forma rápida y uniforme. Su sistema de funcionamiento aspira el agua sucia directamente hacia un depósito, evitando que gotee sobre el piso y reduciendo la posibilidad de que queden marcas en el cristal.

Para obtener un buen resultado, primero se recomienda rociar el vidrio con una mezcla de agua y detergente. Después, la suciedad debe retirarse con un paño de microfibra. Una vez eliminados los residuos, la aspiradora se encarga de absorber toda la humedad, dejando la superficie seca y con un acabado más uniforme.

Si, después de realizar este proceso, todavía aparecen rayas o manchas, es posible que el problema esté en la escobilla de goma del equipo. Con el uso continuo, esta pieza puede desgastarse y perder su uniformidad, lo que termina dejando marcas. En muchos casos, basta con girarla para utilizar el lado que aún se encuentre en buen estado.

Las aspiradoras inalámbricas para ventanas buscan facilitar esta tarea. Foto: Getty Images

También conviene verificar que la escobilla esté completamente limpia antes de comenzar. Las pequeñas partículas de polvo o suciedad adheridas a su superficie pueden dificultar el deslizamiento y afectar el acabado final. Para evitarlo, es suficiente con pasarla por la almohadilla de limpieza del pulverizador antes de utilizar la aspiradora.

Además de las ventanas, estas aspiradoras pueden emplearse en distintas superficies lisas. Resultan útiles para limpiar espejos, mamparas de ducha, mesas de cristal, azulejos, puertas de vidrio e incluso ventanas con rejillas, porque permiten un secado rápido y ayudan a minimizar la aparición de manchas.