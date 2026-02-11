¿Adiós a las cortinas y persianas? La nueva tecnología que cambiaría para siempre las ventanas de la casa

Una innovadora tecnología irrumpe en el mercado del hogar con una propuesta más estética y funcional, que promete reemplazar definitivamente a las cortinas tradicionales. Este avance, que combina comodidad y diseño, invita a replantear pequeños detalles cotidianos que pueden transformar por completo los espacios.

Las cortinas, protagonistas indiscutibles de salas y habitaciones, comienzan a perder terreno ante nuevas propuestas que prometen transformar los espacios. Lo que antes era un símbolo de privacidad y estilo podría convertirse ahora en el inicio de una renovación que sorprende por su alcance.

Cortina de la casa. Foto: Getty Images

El vidrio inteligente comienza a ganar protagonismo como una innovación que pronto podría integrarse de forma habitual en hogares y edificios. Esta tecnología podría transformar la manera en que se conciben los espacios, introduciendo una solución moderna que hasta hace poco parecía lejana.

De acuerdo con expertos de Structuralia, el llamado smart glass redefine el uso tradicional del cristal al convertirlo en un sistema activo, capaz de regular luz, calor y privacidad. Este material podría modificar su nivel de transparencia u opacidad ante estímulos como la electricidad o la temperatura, permitiendo un control dinámico del entorno.

Su aplicación en arquitectura, automoción e ingeniería avanzada apunta a un futuro en el que cortinas y persianas podrían dejar de ser necesarias, dando paso a soluciones más eficientes y adaptables.

En línea con esta tecnología, los expertos detallan que uno de los sistemas más extendidos es el vidrio con cristal líquido disperso en polímero (PDLC).

Su funcionamiento se basa en dos estados: cuando está apagado, el material permanece opaco e impide la visibilidad desde el exterior, garantizando privacidad inmediata; al activarse mediante una corriente eléctrica, los cristales internos se alinean y permiten el paso de la luz, volviéndose transparente en cuestión de segundos. Este mecanismo sencillo convierte al vidrio en un recurso práctico y adaptable.

Esta nueva tecnología podría cambiar los espacios. Foto: Imagen creada con IA de ChatGPT

Además del sistema PDLC, existen otras variantes como el vidrio electrocrómico, que modifica su opacidad con una leve carga eléctrica; el termocrómico, que ajusta su transparencia según la temperatura; y el fotocrómico, que responde a la radiación ultravioleta, al igual que algunas gafas de sol.

Estas opciones de ventanas son capaces de mejorar el aislamiento térmico y aportar mayor bienestar, marcando un nuevo estándar en confort y eficiencia para el hogar.