Xbox replantea su próxima consola ‘Project Helix’ por una crisis mundial que afecta a la tecnología

Xbox está revisando algunos aspectos del desarrollo de su próxima consola, conocida como ‘Project Helix’, debido a la escasez global de memoria RAM que afecta a la industria tecnológica. Aunque la compañía mantiene sus planes de lanzamiento, busca garantizar que el dispositivo siga siendo “asequible y flexible” en términos de rendimiento, precio y disponibilidad.

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La empresa presentó en marzo los primeros detalles de la consola, que promete ser “líder en rendimiento” y ofrecer una experiencia híbrida entre Xbox y PC. Además, durante la Games Developer Conference confirmó que las primeras unidades equipadas con un chip personalizado de AMD llegarán a desarrolladores en 2027.

La falta de memoria complica los planes

El director de estrategia de Xbox, Matthew Ball, explicó en The Game Business Live que la compañía sigue “comprometidos a lanzar” ‘Project Helix’, aunque reconoce que la situación actual obliga a replantear parte de su estrategia.

Matthew Ball advierte que la crisis de componentes sigue afectando a Xbox Foto: X - @ballmatthew

Según Ball, Xbox ya enfrenta dificultades para satisfacer la demanda de sus consolas actuales. “Mucha gente se queja de la falta de suministros de Xbox”, señaló. También admitió que “Hay una limitación severa en la rapidez con la que podemos hacerlo” y que “la crisis aún no mejora”.

Un equilibrio entre potencia y precio

La escasez de RAM ha llevado a Xbox a reconsiderar cómo será su próxima consola. “Estamos trabajando duro para replantear cómo puede ser el modelo de consola, no de forma excluyente, sino de forma aditiva”, afirmó Ball.

La compañía busca desarrollar un dispositivo que mantenga un alto rendimiento sin que los costos se disparen para los jugadores, especialmente en un contexto donde el precio de la memoria sigue aumentando.

La inteligencia artificial agrava el problema

Parte de la escasez se debe al auge de la inteligencia artificial, que está impulsando la demanda de memorias avanzadas para centros de datos. Esto ha reducido la disponibilidad de componentes para productos de consumo, como las consolas.

La inteligencia artificial aumenta la presión sobre el mercado de memoria RAM Foto: AFP

Ante este panorama, Xbox también ha reiterado que su prioridad será fortalecer el negocio de las consolas, aunque reconoce que el crecimiento a largo plazo estará ligado a plataformas como PC y móviles.

*Con información de Europa Press.