La práctica que recomiendan hacer una vez por semana con el router para mejorar la velocidad y estabilidad del internet

Navegar por redes sociales, buscar información importante, ver una película, trabajar de forma colaborativa o escuchar música son actividades que hacen parte de la rutina diaria de millones de personas. Todas tienen algo en común: dependen de una conexión a internet estable y segura para funcionar sin interrupciones.

Nunca ignore estas señales: podrían estar aumentando su factura de energía

Sin embargo, es habitual que en algunos momentos la conexión presente inconvenientes. La señal puede ser más débil en ciertas habitaciones, las páginas tardan más en cargar o algunas aplicaciones dejan de funcionar correctamente. Estas situaciones suelen generar frustración, especialmente cuando se realizan tareas importantes o se disfruta de contenido en línea.

Aunque muchas personas creen que estos problemas siempre se deben a fallas del proveedor de internet, no necesariamente es así. En numerosos casos, el origen está dentro del propio hogar y puede estar relacionado con la ubicación del router, el número de dispositivos conectados o las interferencias que afectan la señal inalámbrica.

Uno de los errores más comunes es instalar el aparato en un lugar poco adecuado. Ubicarlo dentro de un mueble, detrás del televisor o en una esquina de la vivienda puede disminuir considerablemente el alcance de la señal y provocar una cobertura irregular.

Por esta razón, los especialistas recomiendan colocarlo en un punto central, sobre una superficie elevada y libre de obstáculos como paredes gruesas, columnas o muebles metálicos.

Los problemas de conexión no siempre son responsabilidad del proveedor del servicio. Foto: Getty Images / Canva

El ajuste del router que ayuda a tener un internet más rápido

Además de estas medidas, existe una acción sencilla que puede ayudar a mantener el buen funcionamiento de la red: reiniciar el router de forma periódica. Aunque no existe un intervalo de tiempo obligatorio para hacerlo, reiniciarlo una vez por semana suele ser una práctica recomendable. Incluso, hacerlo con mayor frecuencia, si es necesario, no perjudica el equipo.

Entre los principales beneficios de este hábito se encuentran mejorar la velocidad de la conexión al eliminar procesos acumulados, solucionar fallos temporales del servicio, renovar la dirección IP —en algunos casos, tras mantener el router apagado durante unos 15 segundos—, dificultar el acceso de posibles intrusos a la red y permitir que las actualizaciones y los parches de seguridad se apliquen correctamente.

Eso sí, conviene evitar reiniciarlo mientras se descargan archivos, se realizan videollamadas o se utilizan servicios en línea, ya que la conexión se interrumpirá de manera temporal.

Reiniciar el router periódicamente ayuda a solucionar problemas temporales y optimizar el funcionamiento de la red. Foto: Getty Images

¿Por qué no debe olvidarse de las actualizaciones?

Otro aspecto que suele pasarse por alto es la actualización del firmware del router, un elemento clave para garantizar su buen funcionamiento. Según explica el portal especializado Acrylic WiFi, el firmware es el software encargado de controlar el equipo y proteger la red frente a posibles amenazas informáticas.

Mantenerlo actualizado permite corregir vulnerabilidades de seguridad, mejorar el rendimiento de la conexión y garantizar la compatibilidad con dispositivos más recientes. En cambio, si permanece desactualizado, la red puede quedar más expuesta a ciberataques, presentar una conexión más lenta o inestable e, incluso, generar problemas para conectar equipos nuevos.