La nueva tecnología que ‘promete’ una conexión a internet ultrarrápida y sin necesidad de múltiples cables dentro del hogar

Los problemas con la conexión a internet pueden convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Ya sea al navegar por la web, ver una película, atender una videollamada o realizar un trabajo en línea, una falla inesperada en la red puede interrumpir por completo la actividad y afectar la productividad o el entretenimiento.

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Se trata de una situación frecuente que tiene múltiples causas. En algunos casos, el inconveniente está relacionado con fallas del proveedor del servicio, que pueden extenderse desde unos minutos hasta varias horas, dependiendo de la magnitud del problema técnico. También influyen factores externos, como las fuertes lluvias, o aspectos de la propia casa, por ejemplo, una ubicación inadecuada del router, que reduce la cobertura y la calidad de la señal.

Debido a esto, la industria tecnológica lleva años desarrollando soluciones para ofrecer conexiones más rápidas, estables y confiables.

Una de las principales innovaciones es la llegada de WiFi 7, un estándar que promete velocidades mucho más altas que las generaciones anteriores y, sobre todo, una mayor estabilidad cuando varios dispositivos están conectados y utilizan la red al mismo tiempo.

Las fallas de internet pueden interrumpir actividades cotidianas como el teletrabajo. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Otra alternativa que ha ganado protagonismo son las redes Mesh o de malla. A diferencia de los repetidores tradicionales, estos sistemas emplean varios puntos de acceso que funcionan de manera coordinada para cubrir toda la casa con una única red inalámbrica. Así, los usuarios pueden desplazarse entre diferentes habitaciones sin perder la conexión ni experimentar caídas en la señal.

No obstante, una de las tecnologías que más ha transformado la forma de acceder a internet es la fibra óptica. Según explica AT&T, este tipo de banda ancha transmite la información mediante pulsos de luz que viajan a través de cables de fibra de vidrio, en lugar de utilizar señales eléctricas por cables de cobre, como ocurre con otras alternativas.

Gracias a este sistema, la fibra óptica puede ofrecer velocidades de conexión considerablemente superiores a las del cable o el DSL. Además, sus planes suelen diferenciarse por la velocidad de descarga, que determina qué tan rápido se recibe la información, y la de carga, que influye en el tiempo necesario para enviar archivos, realizar videollamadas o transmitir contenido en vivo.

Es importante aclarar que la fibra óptica y el wifi no son tecnologías que compitan entre sí, sino que se complementan. Mientras la fibra óptica lleva la conexión de internet hasta la vivienda, el wifi distribuye esa señal de forma inalámbrica entre los dispositivos.

El internet de fibra óptica se transmite a través de hebras de vidrio. Foto: Getty Images

Entre las principales ventajas de la fibra óptica destacan sus altas velocidades de descarga y carga, que generalmente son muy similares entre sí, además de una conexión más estable y consistente, incluso durante las horas de mayor demanda.

Antes de contratar este servicio, conviene revisar si existe cobertura en la zona, elegir una velocidad acorde con las necesidades, comparar los costos del plan y verificar si el proveedor establece algún límite en el consumo de datos.