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¿Starlink o fibra óptica? Todo lo que necesita saber para elegir una conexión a internet robusta y sin caídas

La elección óptima varía según las necesidades del usuario, equilibrando velocidad, latencia, cobertura y disponibilidad.

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Redacción Tecnología
18 de marzo de 2026, 3:19 p. m.
Se debe balancear la velocidad y latencia con la cobertura y disponibilidad del servicio.
Se debe balancear la velocidad y latencia con la cobertura y disponibilidad del servicio. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

El internet ha transformado radicalmente la forma en que las personas viven, trabajan y se comunican. Hoy en día, prácticamente todos los aspectos de la vida diaria dependen de la conectividad: el entretenimiento, el comercio, las redes sociales y la comunicación instantánea son solo algunos ejemplos de su influencia.

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Su evolución ha ido de la mano con avances tecnológicos que han ampliado las posibilidades de acceso. Aunque el internet inalámbrico, como el wifi y las redes móviles 4G y 5G, se ha vuelto la forma más popular de conectarse por su conveniencia y movilidad, no es la única opción disponible. Existen alternativas que ofrecen ventajas específicas según las necesidades de cada usuario.

Entre estas alternativas destacan el internet satelital, como el que ofrece Starlink, y el internet de fibra óptica, ambos con características particulares que pueden ser determinantes para quienes dependen del internet en su vida personal y profesional.

Entonces, ¿cuál es la mejor opción? La respuesta depende de las necesidades de cada persona, ya que ambas ofrecen beneficios clave para mantener una conexión estable, rápida y sin interrupciones.

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ETB Fibra Optica
El internet ha cambiado radicalmente cómo vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Foto: Adobe Stock

El internet satelital de Starlink permite conectarse a la red mediante una constelación de satélites en órbita terrestre baja. A diferencia del internet tradicional, que depende de cables, esta tecnología utiliza cientos de satélites que envían y reciben señales entre su antena y estaciones terrestres conectadas a la red global. Esto hace posible que personas en zonas rurales o alejadas tengan acceso a internet donde antes era casi imposible. Además, su instalación es relativamente sencilla, requiriendo únicamente la antena y un router.

Por su parte, el internet de fibra óptica utiliza cables de vidrio o plástico por los que viajan pulsos de luz que transportan datos a altísima velocidad. Al tratarse de un medio físico, la transmisión es directa y extremadamente eficiente, garantizando velocidades de descarga y subida mucho mayores que las de cualquier conexión satelital. La fibra óptica también se caracteriza por su baja latencia y gran estabilidad, lo que la hace ideal para videollamadas, juegos en línea y trabajo remoto.

La antena se instala en el exterior del hogar, en un punto con vista despejada al cielo.
La tecnología ha avanzado, ampliando las posibilidades de acceso a internet. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

La elección dependerá de las necesidades y circunstancias de cada usuario. Si se vive en un área urbana o semiurbana con acceso a fibra óptica, esta suele ser la opción más económica y confiable para la mayoría de las actividades digitales. En cambio, si la prioridad es tener internet en una ubicación remota o donde las redes tradicionales no llegan, Starlink se presenta como la alternativa más viable, aunque con un costo más alto y una latencia mayor en comparación con la fibra.

Así las cosas, la decisión final dependerá de la ubicación, el presupuesto y el tipo de uso que se le dará a la conexión, equilibrando la velocidad y la latencia con la cobertura y disponibilidad del servicio.