El misterio de la Gran Muralla China: nueva teoría revelaría cómo se construyó realmente

Un hallazgo histórico e inesperado en la Gran Muralla China estaría llevando a la comunidad científica a replantear las teorías sobre su origen y finalidad. Este descubrimiento, considerado inusual, pondría en duda las explicaciones tradicionales sobre su construcción.

Gracias a los avances tecnológicos y a modernas técnicas arqueológicas, se han identificado detalles que antes permanecían ocultos. Estas nuevas evidencias sugieren que la estructura pudo haber cumplido funciones distintas a las defensivas.

Durante siglos, la Gran Muralla China ha sido considerada una obra monumental con un objetivo principalmente militar, destinada a resguardar al imperio de posibles invasiones. Sin embargo, recientes descubrimientos cuestionaron esta visión tradicional, sugiriendo que su función pudo haber sido más compleja de lo que se creía.

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Algunas nuevas interpretaciones plantean que esta estructura no solo tenía un papel defensivo, sino que también pudo estar vinculada a la protección de actividades esenciales para la supervivencia, como la agricultura y la ganadería.

El tramo de la Gran Muralla China ya se encuentra en reconstrucción. Foto: Getty Images

En este contexto, la muralla habría servido para resguardar recursos clave y a comunidades como los pastores, fundamentales para el desarrollo y sostenimiento de la población a lo largo del tiempo.

Un reciente estudio publicado por la Universidad de Cambridge puso en duda una de sus interpretaciones tradicionales sobre las murallas, diciendo que estas estructuras se consideraron defensas frente a tribus nómadas o mecanismos de control tras la expansión imperial. Sin embargo, la investigación se centra en un extenso muro medieval de 737 kilómetros, poco analizado hasta ahora, que se extiende desde el norte de China hasta el noreste de Mongolia.

De acuerdo con los expertos, esta construcción, atribuida a las dinastías Liao o Jin, presenta múltiples estructuras complementarias que podrían revelar funciones más diversas. Mediante herramientas modernas, los investigadores buscan comprender mejor las razones detrás de su edificación y los distintos usos que pudo tener en su contexto histórico.

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Entre las hipótesis más llamativas, se plantea que el muro habría estado relacionado con la protección de actividades esenciales como el pastoreo, clave para la economía y la subsistencia en la región. Esta interpretación propone un giro significativo frente a la visión centrada en el conflicto, sugiriendo que la prioridad pudo haber sido resguardar recursos y dinámicas productivas fundamentales para el desarrollo de estas sociedades.