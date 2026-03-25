Ciencia

El misterio de la Gran Muralla China: nueva teoría revelaría cómo se construyó realmente

Este descubrimiento, considerado inusual, pondría en duda las explicaciones tradicionales sobre su construcción.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
25 de marzo de 2026, 6:06 p. m.
Gran muralla china
Gran muralla china Foto: Getty Images

Un hallazgo histórico e inesperado en la Gran Muralla China estaría llevando a la comunidad científica a replantear las teorías sobre su origen y finalidad. Este descubrimiento, considerado inusual, pondría en duda las explicaciones tradicionales sobre su construcción.

Gracias a los avances tecnológicos y a modernas técnicas arqueológicas, se han identificado detalles que antes permanecían ocultos. Estas nuevas evidencias sugieren que la estructura pudo haber cumplido funciones distintas a las defensivas.

Durante siglos, la Gran Muralla China ha sido considerada una obra monumental con un objetivo principalmente militar, destinada a resguardar al imperio de posibles invasiones. Sin embargo, recientes descubrimientos cuestionaron esta visión tradicional, sugiriendo que su función pudo haber sido más compleja de lo que se creía.

El futuro ya despegó: China prueba el taxi volador más grande jamás creado, que podría cambiar la movilidad en los próximos años

Algunas nuevas interpretaciones plantean que esta estructura no solo tenía un papel defensivo, sino que también pudo estar vinculada a la protección de actividades esenciales para la supervivencia, como la agricultura y la ganadería.

Medioambiente

Prepárese para lo que pasará este 28 de marzo: la razón por la que expertos recomiendan que apague las luces de su casa

Medioambiente

‘Pez del fin del mundo’: cinco curiosidades que debe conocer sobre este enigmático animal asociado al apocalipsis

Medioambiente

¿Qué pasará este sábado, 28 de marzo, en el mundo? El evento global que podría impactar a futuro en el medioambiente

Medioambiente

Impactante hallazgo en el Mediterráneo: científicos analizan la aparición de un tiburón blanco

Medioambiente

Investigación del Cesa revela futuro del consumo sostenible: “El reto es ir más allá de las campañas de conciencia”

Medioambiente

Estudio científico reveló datos inéditos sobre los mosquitos: un estudiante soportó cientos de picaduras durante varios minutos

Medioambiente

El misterio del mar que no tiene orillas: la ubicación y secretos de uno de los entornos más únicos del mundo

Mundo

El mensaje escrito que dejó el presidente Petro tras recorrer La Gran Muralla China

Mundo

En China detienen a dos personas por utilizar una excavadora en la Gran Muralla

Mundo

China encarcela a dos personas por provocar daños “irreparables” en la Gran Muralla

La gran muralla china
El tramo de la Gran Muralla China ya se encuentra en reconstrucción. Foto: Getty Images

En este contexto, la muralla habría servido para resguardar recursos clave y a comunidades como los pastores, fundamentales para el desarrollo y sostenimiento de la población a lo largo del tiempo.

Un reciente estudio publicado por la Universidad de Cambridge puso en duda una de sus interpretaciones tradicionales sobre las murallas, diciendo que estas estructuras se consideraron defensas frente a tribus nómadas o mecanismos de control tras la expansión imperial. Sin embargo, la investigación se centra en un extenso muro medieval de 737 kilómetros, poco analizado hasta ahora, que se extiende desde el norte de China hasta el noreste de Mongolia.

De acuerdo con los expertos, esta construcción, atribuida a las dinastías Liao o Jin, presenta múltiples estructuras complementarias que podrían revelar funciones más diversas. Mediante herramientas modernas, los investigadores buscan comprender mejor las razones detrás de su edificación y los distintos usos que pudo tener en su contexto histórico.

Crean robot ‘centauro’ que soporta el peso humano sin esfuerzo y reduce el desgaste físico: así funciona la nueva tecnología

Entre las hipótesis más llamativas, se plantea que el muro habría estado relacionado con la protección de actividades esenciales como el pastoreo, clave para la economía y la subsistencia en la región. Esta interpretación propone un giro significativo frente a la visión centrada en el conflicto, sugiriendo que la prioridad pudo haber sido resguardar recursos y dinámicas productivas fundamentales para el desarrollo de estas sociedades.