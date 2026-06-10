No fueron los dinosaurios: la criatura gigante que dominó la Tierra hace millones de años

Los dinosaurios han sido considerados durante mucho tiempo los grandes gigantes de la prehistoria. Sin embargo, mucho antes de que estos reptiles aparecieran en la Tierra, otras criaturas de dimensiones impresionantes ya habitaban y dominaban diversos ecosistemas del planeta.

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Los escorpiones pertenecen a uno de los grupos de animales más antiguos que aún sobreviven en la Tierra. Estos arácnidos depredadores han existido durante más de 430 millones de años y demuestran una extraordinaria capacidad de adaptación a diversos ecosistemas. Actualmente, los científicos han descrito cerca de 2.700 especies, distribuidas en casi todos los continentes del planeta.

Entre sus antepasados destaca una especie conocida como Praearcturus gigas, una criatura de tamaño extraordinario que alcanzaba casi un metro de longitud. Los investigadores estiman que vivió hace aproximadamente 415 millones de años en territorios que hoy corresponden a Inglaterra y Gales.

Esto significa que habitó la Tierra cerca de 185 millones de años antes de la aparición de los primeros dinosaurios. Foto: Getty Images

Esto significa que habitó la Tierra cerca de 185 millones de años antes de la aparición de los primeros dinosaurios, convirtiéndose en una de las formas de vida más impresionantes de su época.

La identificación de esta especie fue posible gracias al análisis de fósiles que permanecieron durante más de siglo y medio en colecciones de museos. El nuevo estudio no solo permitió esclarecer su verdadera identidad, sino que también aportó información valiosa sobre la evolución de los artrópodos gigantes.

La investigación que permitió esclarecer la verdadera identidad de Praearcturus gigas fue desarrollada por un equipo internacional de expertos integrado por Richard Howard, curador de artrópodos fósiles del Museo de Historia Natural de Londres; Russell Garwood, paleontólogo de la Universidad de Manchester; y David Legg, investigador de la Universidad Tecnológica de Dublín. Los resultados del trabajo fueron publicados en la revista científica especializada Palaeontology.

La historia científica de esta criatura comenzó en 1870, cuando fue descrita por primera vez a partir de restos fósiles hallados en el Reino Unido. En aquel momento, los investigadores consideraron que se trataba de un gran crustáceo similar a una cochinilla terrestre.

A pesar de esas dificultades, los nuevos análisis permitieron concluir que el animal alcanzaba dimensiones extraordinarias. Foto: Getty Images

Con el paso de los años, la clasificación del animal se convirtió en motivo de debate. Diferentes expertos propusieron que podía pertenecer a grupos muy distintos, entre ellos los miriápodos, los euriptéridos —antiguos parientes marinos de los escorpiones— e incluso varios tipos de crustáceos.

En la década de 1980 surgió una nueva interpretación cuando el paleontólogo Erik Kjellesvig-Waering sugirió que el fósil correspondía a un escorpión gigante. Sin embargo, uno de los principales obstáculos para resolver el misterio era el estado incompleto de los restos fósiles.

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Los ejemplares conservados carecían de estructuras fundamentales para identificar con precisión a un escorpión, como la cola terminada en aguijón o ciertas características relacionadas con la reproducción. Sin estos elementos anatómicos clave, cualquier intento de clasificación debía considerarse provisional.

A pesar de esas dificultades, los nuevos análisis permitieron concluir que el animal alcanzaba dimensiones extraordinarias. Los investigadores estiman que medía cerca de un metro de longitud y que sus pinzas superaban los 16 centímetros. Estas proporciones lo convierten en el escorpión más grande conocido hasta la fecha. Para dimensionar su tamaño, los científicos señalan que las pinzas del escorpión vivo más grande de la actualidad, Gigantometrus swammerdami, apenas llegan a unos 37 milímetros.

Para dimensionar su tamaño, los científicos señalan que las pinzas del escorpión vivo más grande de la actualidad, Gigantometrus swammerdami, apenas llegan a unos 37 milímetros. Foto: REMITIDA / HANDOUT por GENERALITAT DE CATALUNYA | Europa Press

Otro aspecto que ha llamado la atención es la época en la que vivió esta especie. Según explicó Russell Garwood, Praearcturus gigas habitó la Tierra al menos 50 millones de años antes de otros grandes artrópodos terrestres conocidos, en un período en el que los árboles aún no habían evolucionado y la colonización de los ambientes terrestres apenas comenzaba.