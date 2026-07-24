La hora del riego sí importa: así debe cuidar sus plantas durante las altas temperaturas para evitar que se marchiten

Las altas temperaturas registradas han incrementado el riesgo de estrés térmico en las plantas, especialmente en aquellas cultivadas en macetas, terrazas y balcones. En este contexto, expertos en jardinería advierten que el horario del riego puede influir de manera decisiva en su estado, ya que hacerlo durante las horas de mayor radiación solar reduce la eficacia del agua y puede afectar su desarrollo.

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Aunque muchas personas creen que aumentar la cantidad de agua es suficiente para proteger las plantas del calor, los expertos señalan que el momento en que se realiza el riego es igual de importante, especialmente si busca favorecer una mejor absorción de la humedad y ayudar a las plantas.

De acuerdo con el creador de contenido y experto en jardinería, Álvaro Pedrera, conocido en redes sociales como @ypikue, se evitar el riego durante las horas de mayor radiación solar. Según explica, echar agua cuando el sol está en su punto más intenso puede provocar daños en las hojas y los tallos, mientras que hacerlo por la noche favorece la acumulación de humedad, provocando la aparición de hongos.

#plantasdeinterior #plantasdecasa #plantasnaturales #plantslovers #backtoorigins #ypikue ♬ sonido original - Ypikue @ypikue 7 consejos para que tus plantas sobrevivan al calor 🌞🪴 Las plantas de interior sufren con el calor y las altas temperaturas. Así que antes de entrar en pánico… ✅ Mejor sigue estos 7 consejos en las épocas más calurosas: 1️⃣ Riega por la mañana temprano o al atardecer. 🌅🌇 👉 Así reduces la evaporación y las plantas absorben mejor la humedad. 2️⃣ Comprueba la humedad del suelo cada pocos días. 🕵️‍♂️ 👉 Cuanto más calor, más agua necesitan, así que te pedirán más riegos. 3️⃣ Nada de zonas secas. 💧 👉 Asegúrate de que al regar, el agua llegue a todas las zonas del sustrato y a las raíces. 4️⃣ Riega por inmersión una vez al mes. 🛁 👉 Así les ayudarás a recuperar su equilibrio. 5️⃣ Evita los rayos del sol directo y agrúpalas para que compartan la humedad. ☀️❌ 6️⃣ Presta atención a los signos de estrés. 😟 👉 Si las hojas se marchitan, enrollan o arrugan, tus plantas te están pidiendo más agua. 7️⃣ Y por último, no lo hagas con todas tus plantas. 🌵❌ 👉 Excluye los cactus, suculentas, o plantas que prefieren la sequedad y el calor. Y si quieres aprender más sobre cómo cuidar tus plantas, sígueme. 💚✨ #planttips

Por ejemplo, regar las plantas durante las horas de mayor calor, especialmente entre el mediodía y las cuatro de la tarde, es una de las prácticas que más desaconsejan los expertos en jardinería. En ese periodo, el sustrato de las macetas expuestas al sol puede alcanzar temperaturas muy elevadas, por lo que el agua pierde parte de su efecto refrescante al calentarse rápidamente al entrar en contacto con la tierra.

Este fenómeno, conocido como “sopa de raíces”, ocurre cuando el calor acumulado en el sustrato eleva la temperatura alrededor de las raíces, una de las partes más sensibles de la planta. Como consecuencia, estas pueden sufrir daños que reducen su capacidad para absorber agua y nutrientes, precisamente en los momentos en que la planta necesita mantenerse hidratada.

Los expertos señalan que el momento en que se realiza el riego es igual de importante. Foto: Getty Images

Por ello, los expertos coinciden en que el mejor momento para regar las plantas es al amanecer o al atardecer, cuando las temperaturas son más bajas y la intensidad del sol disminuye. En estas franjas horarias, las plantas pueden absorber el agua de manera más eficiente y el sustrato conserva un nivel adecuado de humedad sin permanecer encharcado por demasiado tiempo.