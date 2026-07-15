Cómo trasplantar una suculenta sin dañarla: el método seguro para no afectar su crecimiento

Las suculentas son unas de las plantas que más llaman la atención por su capacidad para almacenar agua en sus hojas, tallos o raíces, una característica que les permite sobrevivir durante largos periodos de sequía. Gracias a esta adaptación natural, se han convertido en una de las opciones favoritas para decorar la casa y oficina.

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Aunque las suculentas son conocidas por su resistencia y facilidad de cuidado, lo cierto es que estas plantas necesitan ciertos cuidados para mantenerse saludables a medida que crecen. Uno de ellos es el trasplante, una tarea que puede parecer complicada, pero que resulta sencilla si se realiza con las técnicas adecuadas.

Además de desarrollarse con rapidez una vez que se adaptan a su entorno, muchas de estas plantas producen pequeños brotes o “hijuelos”, que pueden separarse y cultivarse en macetas individuales para favorecer su crecimiento.

Las suculentas almacenan agua en sus tallos que les permite subsistir por mucho tiempo. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo trasplantar una suculenta?

De acuerdo con el blog Verdecora, estas especies presentan una particularidad en su sistema de raíces que facilita el proceso. Sus raíces suelen formar una estructura compacta que permite extraer la planta de la maceta con mayor facilidad y manipularla sin causar daños importantes.

Sin embargo, cuando el objetivo es separar los pequeños brotes que nacen alrededor de la planta madre para reproducirla, la mejor opción es actuar con delicadeza para evitar afectar tanto a la planta original como a las nuevas.

El arte de cuidar suculentas: recomendaciones para un crecimiento veloz sin el uso de abono Foto: Getty Images

Además, según las recomendaciones, la persona debe elegir el momento adecuado para realizar esta tarea. El invierno no es la mejor época para trasplantar suculentas, ya que las bajas temperaturas y el exceso de humedad pueden dificultar la recuperación de las raíces. Por ello, aconsejan esperar al verano, cuando la planta entra en su etapa de mayor crecimiento y tiene más posibilidades de adaptarse rápidamente.

Otro aspecto a tener en cuenta es que las suculentas deben trasplantarse cada dos o tres años para que dispongan de más espacio y puedan seguir creciendo sin dificultades. Una señal clara de que ha llegado el momento es cuando la planta ocupa casi toda la maceta.

Las suculentas son plantas que no requieren de mayores cuidados. Foto: Getty Images/iStockphoto

Al momento de cambiarla de recipiente, no es necesario elegir uno mucho más grande. Los expertos recomiendan optar por una maceta apenas unos centímetros más amplia, ya que un recipiente de gran tamaño puede retener más humedad de la necesaria y aumentar el riesgo de que las raíces se deterioren.

Asimismo, la elección del material de la maceta también influye en la salud de la planta. Las macetas de barro suelen ser las más recomendadas porque permiten que la humedad se evapore con mayor facilidad, mientras que las de plástico conservan el agua durante más tiempo, lo que exige un mayor cuidado con el riego.

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Antes de colocar la suculenta en su nueva maceta, recomiendan preparar una base con piedras para evitar que se obstruyan los orificios de drenaje y utilizar un sustrato especial para suculentas, diseñado para facilitar el paso del agua. Además, incorporar un fertilizante de liberación lenta puede favorecer el crecimiento de la planta y ayudarla a adaptarse mejor a su nuevo espacio.