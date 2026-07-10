¿Tiene esta planta en casa? Podría favorecer la presencia de serpientes en patios y jardines

Las serpientes suelen aparecer en jardines, patios y terrenos donde encuentran tres elementos esenciales para sobrevivir: alimento, refugio y agua. Aunque muchas personas creen que determinadas plantas son capaces de atraerlas por sí solas, la realidad es más compleja, ya que realmente estos reptiles buscan un entorno que les ofrezca protección y la posibilidad de encontrar presas con facilidad.

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Según información publicada por HuffPost, las higueras son una de las plantas que pueden favorecer la presencia de serpientes en jardines y patios. Esto no significa que las atraigan de forma directa, sino que crean un entorno con características que resultan favorables para estos reptiles.

Las ramas retorcidas y el abundante follaje de la higuera ayudan a mantener un ambiente fresco y húmedo alrededor de su base, convirtiéndolo en un escondite ideal. A esto se suma la caída de los higos, que, cuando no se recogen, sirven de alimento para roedores e insectos. La presencia de estas presas incrementa las posibilidades de que las serpientes se acerquen al lugar en busca de comida.

Las higueras pueden crear un ambiente perfecto para las serpientes Foto: Getty Images

El medio también señala que las serpientes suelen instalarse en espacios donde encuentran una combinación de calor, humedad, refugios seguros y disponibilidad de alimento. En ese sentido, una higuera con poco mantenimiento puede reunir todas esas condiciones, ofreciendo a estos reptiles un sitio adecuado para descansar, protegerse de posibles depredadores y cazar con mayor facilidad.

¿Qué hacer si tiene esta planta?

Aunque no es necesario retirar una higuera del jardín, los especialistas señalan que un buen mantenimiento puede reducir las posibilidades de que se convierta en un refugio para serpientes. La recomendación principal es mantener limpio el entorno del árbol, evitando la acumulación de hojas secas, ramas, restos de poda y otros materiales que puedan servir como escondite para estos reptiles.

Esta planta puede ofrecer a las serpientes un lugar ideal. Foto: Getty Images

También aconsejan mantener el césped corto y eliminar cualquier fuente de agua estancada, ya que estas condiciones pueden favorecer la presencia tanto de serpientes como de los pequeños animales de los que se alimentan. Además, recoger los frutos que caen al suelo ayuda a disminuir la llegada de insectos y roedores, reduciendo así el atractivo del jardín para estos visitantes.

Los expertos destacan que la planificación del jardín también influye en la prevención. Elegir especies vegetales que no favorezcan la presencia de insectos o pequeños mamíferos y realizar podas periódicas contribuye a crear un espacio menos propicio para las serpientes.

De esta manera, el cuidado del jardín no solo responde a una cuestión estética, sino que también puede convertirse en una medida preventiva para mejorar la seguridad, especialmente en zonas donde estos reptiles son frecuentes.