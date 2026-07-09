Así puede preparar un abono casero con cáscaras de huevo para que las suculentas crezcan y florezcan sanas

Las plantas se han convertido en uno de los elementos favoritos para decorar los hogares, no solo por el toque estético que aportan, sino también porque ayudan a crear espacios más frescos, acogedores y con mayor sensación de bienestar. Para muchas personas, además, cuidarlas representa una forma de conectar con la naturaleza.

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Existe una gran variedad de especies, desde plantas pequeñas ideales para interiores hasta ejemplares de gran tamaño. Sin embargo, todas tienen algo en común: necesitan cuidados constantes para mantenerse saludables. Entre ellos, uno de los más importantes es la fertilización, ya que de esta depende en gran medida su crecimiento y desarrollo.

Según los expertos de Verde es Vida, las plantas requieren un aporte regular de nutrientes para crecer con vigor, florecer, producir frutos y resistir mejor condiciones adversas, como las sequías o las heladas. Los fertilizantes suministran principalmente nitrógeno, fósforo y potasio, conocidos como los macronutrientes esenciales, además de otros minerales como calcio, magnesio, azufre y diversos micronutrientes.

Las necesidades nutricionales varían de acuerdo con la especie, el tamaño y la etapa de crecimiento de cada planta. También influyen factores como el pH del sustrato, cuyo rango ideal suele situarse entre 5,5 y 6,5.

Los principales nutrientes que aportan los fertilizantes son nitrógeno, fósforo y potasio. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los especialistas recomiendan comenzar a abonar dos o tres semanas después de plantar o trasplantar, cuando los nutrientes iniciales del sustrato empiezan a agotarse. Asimismo, advierten que tanto la falta como el exceso de fertilizante pueden afectar el desarrollo de las plantas, por lo que es importante respetar las dosis recomendadas.

Pueden ser orgánicos, inorgánicos o una combinación de ambos y están disponibles en diferentes presentaciones. No obstante, también existen alternativas caseras que permiten aprovechar residuos de la cocina, como la cáscara de huevo, un ingrediente que suele terminar en la basura, pero que puede convertirse en un aliado para el cuidado del jardín.

De acuerdo con AD Magazine, la cáscara de huevo es un fertilizante orgánico, económico y sostenible que contribuye a mejorar la calidad del sustrato. Su principal ventaja radica en su alto contenido de calcio, que representa cerca del 96 % de su composición, además de aportar minerales como magnesio, fósforo y potasio.

Los especialistas recomiendan comenzar a abonar dos o tres semanas después de plantar o trasplantar. Foto: Getty Images

Más que alimentar directamente a la planta, este material mejora las condiciones del suelo, lo que facilita la absorción de nutrientes y favorece un crecimiento más saludable.

Para aprovechar sus propiedades, pueden triturarse hasta obtener un polvo fino y mezclarse con la tierra. Otra opción es hervirlas en agua para preparar una infusión que luego se utiliza durante el riego. También pueden transformarse en harina de cáscara de huevo, un método que conserva parte del nitrógeno y libera los nutrientes de manera gradual.

Así, un residuo que normalmente se desecha puede convertirse en un fertilizante natural, económico y amigable con el medio ambiente, ideal para fortalecer el sustrato y favorecer el desarrollo de las plantas.