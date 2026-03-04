Subsidio

Bogotá define el cronograma del subsidio de transporte escolar 2026

El apoyo busca garantizar el acceso y permanencia de estudiantes en el sistema educativo.

Redacción Economía
4 de marzo de 2026, 3:37 p. m.
El programa busca facilitar el acceso a la educación pública. Foto: Getty Images

La Secretaría de Educación del Distrito dio a conocer el cronograma oficial de verificación y pagos del subsidio de transporte escolar para 2026, un apoyo económico dirigido a estudiantes de colegios oficiales de Bogotá que necesitan recursos para desplazarse diariamente a sus instituciones educativas.

Este subsidio hace parte del Programa de Movilidad Escolar y tiene como objetivo reducir barreras económicas que pueden afectar el acceso y la permanencia de niñas, niños y jóvenes en el sistema educativo público.

Según la programación establecida por la Secretaría de Educación, el subsidio se entregará a lo largo del año mediante cinco ciclos de verificación de asistencia y abono, los cuales se distribuyen entre marzo y diciembre.

El primer ciclo de verificación está programado entre el 20 y el 27 de marzo, mientras que el pago correspondiente se realizaría durante la tercera semana de mayo.

Posteriormente, el segundo ciclo tendrá verificación entre el 25 y el 29 de mayo, con una fecha estimada de abono en la tercera semana de julio.

El calendario continúa con el tercer ciclo, cuya verificación se llevará a cabo entre el 3 y el 11 de agosto, mientras que el pago está previsto para la tercera semana de septiembre.

El cuarto ciclo tendrá verificación entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, y su pago se proyecta para la cuarta semana de noviembre.

Finalmente, el quinto ciclo de verificación se realizará entre el 23 y el 27 de noviembre, con abonos estimados para la última semana de diciembre.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, el valor del subsidio se calcula teniendo en cuenta los días de asistencia a clases de cada estudiante, por lo que las inasistencias reportadas pueden afectar el monto final que reciben las familias.

Oportunidad única para estudiantes del Atlántico, hasta 40 % de descuento en transporte.
El monto del subsidio depende de la asistencia del estudiante. Foto: Getty Images

Este apoyo económico beneficia a miles de estudiantes de colegios oficiales en la ciudad. En 2025, cerca de 23.000 estudiantes han accedido a este subsidio, el cual busca garantizar que el costo del transporte no se convierta en un obstáculo para la continuidad educativa.

Las autoridades también recomiendan a las familias mantener actualizada la información de contacto y los datos del estudiante en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), ya que a través de ese registro se envían notificaciones sobre el estado del beneficio y las fechas de pago.

Las familias interesadas pueden consultar el cronograma completo y los detalles del programa en los canales oficiales de la Secretaría de Educación del Distrito.

