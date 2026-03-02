Bogotá

Verifique antes de utilizar transporte público: así funciona la plataforma para consultar placas de taxis y datos de conductores en Bogotá

Los ciudadanos pueden acceder a datos del conductor y del carro, para rectificar que está autorizado a prestar un servicio.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
2 de marzo de 2026, 7:29 p. m.
Puede verificar los datos del taxi y del conductor para tener un viaje seguro.
Puede verificar los datos del taxi y del conductor para tener un viaje seguro. Foto: La República

Luego de un caso de paseo millonario que conmocionó la ciudad, varias entidades distritales han recordado a las personas cómo ponerse a salvo en caso de que tomen transporte público en la noche y cerca de establecimientos nocturnos, debido a que son las zonas donde más se registran estos casos de robos.

Cómo saber si va en un taxi seguro y evitar el ‘paseo millonario’: acciones que pueden salvarlo de caer en manos de delincuentes

La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Movilidad distrital tienen a disposición de las personas un portal llamado “Mi movilidad a un clic”, donde las personas pueden consultar placas de los taxis para verificar información del propietario y otros datos y, de esa manera, viajar más seguros en el transporte público.

Para acceder, las personas deben ingresar a la página oficial de la Secretaría de Movilidad allí dirigirse al apartado “Mi movilidad a un clic”. Posteriormente, se abre una nueva página donde las personas deben elegir “Verificación de taxis”. Allí se introduce la placa del vehículo o el número de tarjeta de control.

x
Al verificar los datos se puede reducir las probabilidades de paseo millonario. Foto: Getty Images

De esta manera, las personas pueden rectificar que el taxi está legalmente registrado ante la Secretaría de Movilidad, los datos del conductor como su nombre completo y una foto, si la tarjeta de control del vehículo está vigente y habilitada para prestar el servicio, y hasta se puede calificar la calidad de la experiencia de viaje o radicar quejas.

Bogotá

ANLA aprobó modificación de licencia para la variante Sopó que beneficiará la movilidad del norte de la Sabana de Bogotá

Bogotá

¿En qué punto están las obras del deprimido de la calle 100 con avenida Suba y qué falta? Esta es la fecha de entrega del proyecto

Bogotá

Dos hombres sorprendidos en una fábrica de explosivos en Bogotá, que pertenecería al ELN, fueron enviados a prisión

Medellín

Anuncian apertura gradual de la vía Medellín-Bogotá tras derrumbe que mantuvo bloqueado el tramo durante una semana

Bogotá

¿Qué se esconde detrás del incremento en el secuestro extorsivo en Bogotá? Alcalde Galán responde

Bogotá

Semana de manifestaciones en Bogotá previas al 8M: fechas, horarios y recorridos de las marchas del 2 al 8 de marzo de 2026

Bogotá

Los nuevos códigos QR y la estrategia con la que el Distrito pretende frenar la avanzada de los paseos millonarios en Bogotá

Turismo

Bogotá firma acuerdo con importante ciudad latinoamericana para fortalecer cooperación turística

Finanzas

Bogotanos, alisten la hoja de vida: hay más de 65.000 trabajos disponibles con postulación gratuita y virtual

Finanzas

Marzo llega con miles de vacantes activas en Bogotá: conozca si su perfil aplica

¿Son seguras las aplicaciones de transporte? Los trucos secretos que puede activar para salvarse del ‘paseo millonario’

Esta herramienta está conectada con el Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbana Regional (SIMUR), el cual “permite verificar si un conductor de taxi cumple con los requisitos necesarios para prestar el servicio de manera legal y segura”, de acuerdo con las afirmaciones en su sitio web.

Coger taxi después de una fiesta siempre es una difícil tarea.
La Alcaldía ha implementado proyectos para evitar los paseos millonarios. Foto: Getty Images / Viajar o morir / Montaje: Semana

Este lunes, 2 de marzo, el alcalde Carlos Fernando Galán, junto a los secretarios de Seguridad y Movilidad, César Restrepo y Claudia Díaz, respectivamente, informó que su administración está fortaleciendo medidas para hacer frente a los casos de paseo millonario.

Alerta en Bogotá por casos de “paseo millonario”: cómo operan los delincuentes y recomendaciones clave para evitar ser víctima

Comentó que se ha implementado la iniciativa “Zonas seguras” para que las personas “accedan a los taxis y al transporte en los sitios de rumba en Bogotá de forma segura, sin temores de un posible paseo millonario”, dice un comunicado distrital.

“Esta estrategia ya comenzó a implementarse en la Zona T, en Modelia y el Distrito Diverso, y se extenderá próximamente a más sectores de la ciudad. Además, se fortalecerá con más señalización, mejor iluminación y un aumento de cobertura de cámaras de seguridad, garantizando entornos más seguros para los ciudadanos”, detalla un comunicado oficial.

Más de Bogotá

La iniciativa permitirá descongestionar el área urbana de Sopó, reducir tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial.

ANLA aprobó modificación de licencia para la variante Sopó que beneficiará la movilidad del norte de la Sabana de Bogotá

x

¿En qué punto están las obras del deprimido de la calle 100 con avenida Suba y qué falta? Esta es la fecha de entrega del proyecto

Presuntos explosivistas del ELN fueron aviados a prisión.

Dos hombres sorprendidos en una fábrica de explosivos en Bogotá, que pertenecería al ELN, fueron enviados a prisión

Derrumbe de grandes magnitudes obstruyó la calzada a la altura del km 50 del tramo Santuario-Caño Alegre.

Anuncian apertura gradual de la vía Medellín-Bogotá tras derrumbe que mantuvo bloqueado el tramo durante una semana

Galán explica "aumento" del secuestro extorsivo en Bogotá.

¿Qué se esconde detrás del incremento en el secuestro extorsivo en Bogotá? Alcalde Galán responde

Marcha dia mujer

Semana de manifestaciones en Bogotá previas al 8M: fechas, horarios y recorridos de las marchas del 2 al 8 de marzo de 2026

Nueva estrategia contra el paseo millonario

Los nuevos códigos QR y la estrategia con la que el Distrito pretende frenar la avanzada de los paseos millonarios en Bogotá

Pronto reabrirán carriles en la AutoNorte, obras tienen un avance de 95 %.

Adiós a los trancones en punto clave de la ciudad: el anuncio del IDU que cambiará su viaje por la AutoNorte

x

Cortes de agua para este martes 3 y miércoles 4 de marzo: lista de barrios completa. ¿Está el suyo?

Noticias Destacadas