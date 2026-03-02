Luego de un caso de paseo millonario que conmocionó la ciudad, varias entidades distritales han recordado a las personas cómo ponerse a salvo en caso de que tomen transporte público en la noche y cerca de establecimientos nocturnos, debido a que son las zonas donde más se registran estos casos de robos.

Cómo saber si va en un taxi seguro y evitar el ‘paseo millonario’: acciones que pueden salvarlo de caer en manos de delincuentes

La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Movilidad distrital tienen a disposición de las personas un portal llamado “Mi movilidad a un clic”, donde las personas pueden consultar placas de los taxis para verificar información del propietario y otros datos y, de esa manera, viajar más seguros en el transporte público.

Para acceder, las personas deben ingresar a la página oficial de la Secretaría de Movilidad allí dirigirse al apartado “Mi movilidad a un clic”. Posteriormente, se abre una nueva página donde las personas deben elegir “Verificación de taxis”. Allí se introduce la placa del vehículo o el número de tarjeta de control.

Al verificar los datos se puede reducir las probabilidades de paseo millonario. Foto: Getty Images

De esta manera, las personas pueden rectificar que el taxi está legalmente registrado ante la Secretaría de Movilidad, los datos del conductor como su nombre completo y una foto, si la tarjeta de control del vehículo está vigente y habilitada para prestar el servicio, y hasta se puede calificar la calidad de la experiencia de viaje o radicar quejas.

Esta herramienta está conectada con el Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbana Regional (SIMUR), el cual “permite verificar si un conductor de taxi cumple con los requisitos necesarios para prestar el servicio de manera legal y segura”, de acuerdo con las afirmaciones en su sitio web.

La Alcaldía ha implementado proyectos para evitar los paseos millonarios. Foto: Getty Images / Viajar o morir / Montaje: Semana

Este lunes, 2 de marzo, el alcalde Carlos Fernando Galán, junto a los secretarios de Seguridad y Movilidad, César Restrepo y Claudia Díaz, respectivamente, informó que su administración está fortaleciendo medidas para hacer frente a los casos de paseo millonario.

Comentó que se ha implementado la iniciativa “Zonas seguras” para que las personas “accedan a los taxis y al transporte en los sitios de rumba en Bogotá de forma segura, sin temores de un posible paseo millonario”, dice un comunicado distrital.

“Esta estrategia ya comenzó a implementarse en la Zona T, en Modelia y el Distrito Diverso, y se extenderá próximamente a más sectores de la ciudad. Además, se fortalecerá con más señalización, mejor iluminación y un aumento de cobertura de cámaras de seguridad, garantizando entornos más seguros para los ciudadanos”, detalla un comunicado oficial.