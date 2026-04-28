“La violencia policial es un fenómeno estructural”: Julián Triana propone crear un observatorio para vigilarlos

En la mañana de este martes, el concejal del Partido Verde, Julián Triana, radicó una nueva propuesta en el Concejo de Bogotá que busca crear un observatorio para vigilar la violencia policial en la ciudad. Triana reveló en exclusiva a SEMANA sus razones, objetivos y cómo se pondría en marcha la iniciativa.

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Triana, quien fue el concejal del partido con mayor votación en la ciudad, expresó su preocupación ante la inexistente vigilancia que hay sobre los casos de abuso policial denunciados en la ciudad. La mayoría de ellas en el marco de manifestaciones sociales.

No es coincidencia que se presente el proyecto un 28 de abril. En este día de 2021, Colombia vivió una de las manifestaciones más importantes de la historia. Las inconformidades de los colombianos fueron expresadas en las principales ciudades del país, generando un estallido social que dejó más de 5.000 presuntos abusos policiales, según el concejal.

“Un fenómeno estructural”

Hallazgos de Temblores y otras ONG denuncian que entre 2019 y 2021 se registraron más de 970 víctimas de abusos policiales y el concejal Triana denuncia que la mayoría de los casos no están siendo juzgados por las autoridades.

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Es por esto que el concejal asegura que debe existir un mecanismo —que es lo que se propone— para hacerle seguimiento a estos procesos, ya que, según él, en los tribunales solo son tenidos en cuenta los casos que son “mediáticos”, como el de Dylan Cruz y el abogado Javier Ordóñez.

“La violencia policial es un fenómeno estructural que no es aislado y lo que vimos en el estallido social (del 28 de abril de 2021) fue el uso de la fuerza desmedida, detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y discriminación”, aseguró Julián Triana en SEMANA.

El concejal del Partido Verde asegura que existe un alto nivel de impunidad, ya que se denuncia ante la misma entidad. “Cuando tú denuncias disciplinariamente a un agente por haber incumplido alguna de sus funciones, se hace frente a la misma Policía, lo que hace mucho más difícil sistematizar los casos en otros entes”, declaró Triana.

¿Cómo funcionaría el observatorio?

Julián Triana explicó a este medio que esta iniciativa busca crear un sistema que le permita a las diferentes entidades vigilar los casos de abuso policial para que estos no queden impunes.

“El observatorio será un repositorio de datos sobre casos de abuso policial; la idea también es que registre información clave como la ubicación, la edad, el sexo y el tipo de violencia que sufre una persona para que eso nos permita sistematizar la información”, señaló el concejal Triana en SEMANA.

El proyecto fue presentado al Concejo de Bogotá. Foto: Secretaría de Hacienda

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El concejal reveló a este medio que, además, la iniciativa propone que se pueda orientar a los ciudadanos sobre cómo denunciar cuando se sufra un abuso policial y que se articule el observatorio entre la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobierno.

Además, Julián Triana aclaró que esta iniciativa no solo impactaría a los abusos policiales que se presenten en las manifestaciones; el nuevo mecanismo busca vigilar todos los procesos denunciados en la ciudad sobre esta problemática.

Este proyecto de ley necesita ser aprobado en diferentes instancias en el Concejo de Bogotá, por lo que esta presentación es solo el paso inicial para que se lleve a cabo la iniciativa. El concejal especificó que la iniciativa es presentada por él y su equipo “con el fin de detener la impunidad en los casos de abuso policial”.