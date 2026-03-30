“Póngala como quiera”: fuerte respuesta del concejal Gury a Gustavo Petro e Iván Cepeda; estos son los detalles del agarrón

Andrés Felipe Rodríguez, concejal del Centro Democrático conocido como Gury, reaccionó al anuncio que hizo el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, sobre una denuncia que interpondrá en su contra.

De acuerdo con los argumentos de Cepeda, se trata de una denuncia penal y una queja disciplinaria, porque al parecer estaría intimidando a los ciudadanos con un bate.

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Posteriormente, el presidente Petro también hizo referencia al caso del concejal Gury, a quien le dedicó un mensaje en su cuenta personal de X: “Este señor es un energúmeno, pero además, fascista. El señor de los destripadores se queda en animalistas y no en humanidad, y Antioquia no se defiende con este tipo de personas odiantes”.

“Antioquia se defiende con progreso industrial y agrario y con mucha educación pública y centenares de miles de bonos pensionales a la vejez y el subsidio de medio salario mínimo que supere la extrema pobreza para las madres solas con niños de menos de seis años para que logren alimentarlos bien y con amor. Antioquia se defiende con amor y no con odio”, expresó el mandatario.

Volviendo a la reacción del concejal, lo hizo a través de un video que compartió en su cuenta personal de X: “Este fin de semana vino Cepeda a Medellín donde yo decidí hasta dejarlo quieto, de hecho mucha gente me preguntaba que qué vamos a hacer y yo: ‘No es más, quieto’, que venga y haga su ridículo como siempre lo hace aquí que viene, nos amenace que no nos baja de paramilitares, de que esta tierra es de narcotraficantes”.

“Sabiendo que nosotros somos los que tuvimos que mamarnos toda la violencia de este país acá en Antioquia, pero bueno, en todo caso, ahí me mencionó ese man y yo lo mandé para la mierda, me mencionó, me dijo es que energúmeno”, insistió el funcionario.

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Y concluyó: “Ahora salió Petro a decirme fascista, los fascistas son ellos, pero yo, es que ellos han levantado las armas en contra de los colombianos, pues yo no logro entender esa ridiculez. Pero pues ahora salió Cepeda a decir también que me va a denunciar, haga lo que quiera, me importa un carajo lo que usted haga”.

“Con ustedes es que toca hacer las cosas así de frente y sin miedo y sin pelos en la lengua y como siempre le he dicho a Petro y se lo digo a usted Cepeda: póngala como quiera y le reitero: coma mierda”, reiteró el concejal de Medellín.