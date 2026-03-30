Uno de los apartes de una extensa publicación que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, en su cuenta personal de X, llamó la atención. Allí habló de un supuesto plan para “cogerlo preso”.

En el post, el jefe de Estado hizo referencia a que supuestamente la Fiscalía quiere tumbar al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, alto funcionario al que el ente acusador le imputó cargos, por cometer presuntamente el delito de tráfico de influencias.

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“Lo que pasa en Ecopetrol ahora es la lucha de grupos uribistas por continuar con el manejo de contratos de petróleo y gas por casi 25 billones de pesos que en estos dos meses terminan”, expresó el presidente Gustavo Petro.

Y agregó en uno de los apartes de ese mensaje: “Por eso quieren algunos sectores de la prensa y la fiscalía tumbar al presidente de Ecopetrol. Entregué a la fiscal general las transacciones financieras que demuestran la corrupción de ejecutivos de la presidencia de Bayón, pero nada. Como es información reservada, entregué la información a la autoridad competente, pero no hicieron nada con ella”.

El presidente Gustavo Petro ha respaldado en varias ocasiones al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Foto: Semana

“Allí surgió una alianza con el uribismo y se está efectuando una persecución desatada contra ministros inocentes, otra por sobre topes que nunca existieron, ni un peso, y contra mi familia”, recalcó.

También puso de presente el mandatario colombiano: “La verdad es que de los contratos petroleros y gasíferos no solo salen enormes fortunas estafando a todas las familias y empresarios colombianos con las tarifas de electricidad y gas, sino que se financia de allí grupos paramilitares, como la ‘gota negra’, que asesinó a varios sindicalistas de trabajadores petroleros y, sobre todo, campañas presidenciales de la derecha colombiana”.

“A mí me quieren coger preso con el proceso en fiscalía contra Roa por sobre topes porque un sindicato de trabajadores del petróleo intentó dar aportes y nosotros lo rechazamos”, insistió el presidente Gustavo Petro, en el llamativo mensaje que publicó en sus redes sociales.

Finalmente, en otro mensaje que publicó Petro el pasado 20 de marzo, el mandatario habló de “testigos estafadores”, en el caso de Roa.

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“Usando testigos estafadores, los medios de comunicación colombianos lanzaron una ofensiva para sacar de su cargo a Roa y lo habían logrado, con magistrados, sacando de su cargo a Carrillo, presidente de ISA. Se trata de una acción de grupos empresariales uribistas por tomar el control del petróleo y la energía eléctrica, pensando que van a ganar. Ensillen caballo sin tenerlo”, publicó el mandatario colombiano.

Y por último subrayó el presidente en esa defensa a Roa: “Al manejo uribista del grupo de Ecopetrol solo lo puedo denominar derroche y corrupción. A la fiscal general se le entregaron las transacciones financieras de los altos ejecutivos de Ecopetrol. Se perdieron mil millones de dólares bajo Bayón en inversiones desastrosas como en Perú y el golfo de México y la búsqueda de gas en la cordillera oriental. Ni mencioné lo sucedido con Reficar y la estúpida idea de meter a ISA en concesiones viales ajenas a su negocio”.