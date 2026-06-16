Gobernador del Caquetá: “Lo digo sin tapujos, hombres de Calarcá están presionando, en este momento, a pobladores para que voten por un candidato”

SEMANA: ¿Qué está pasando en el Caquetá a cinco días de las elecciones?

Luis Francisco Ruiz (L.R.): Nosotros, sin tapujos en la lengua, tenemos que decir: las estructuras armadas que se encuentran presentes en el Caquetá, principalmente las que están sentadas en la mesa de diálogo- Jorge Suárez, al mando de alias Calarcá, con sus frentes Rodrigo Cadete y Raúl Reyes- están intimidando, presionando y citando a toda la población rural, especialmente en los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Puerto Rico. En algunos casos hasta instrumentalizando a algunos líderes sociales para que actúen en nombre de ellos.

Alias Calarcá Córdoba. Foto: esteban vega la-rotta-semana

SEMANA: ¿Las disidencias qué les pide a los pobladores?

L.C.: Este es un hecho cierto. Están citando de manera masiva. Hoy, martes, 16 de junio, al momento de esta entrevista con SEMANA tienen citada a cualquier cantidad de personas en el municipio de Cartagena del Chairá. A las 9:17 a.m., puedo decirle que también tienen citados a los pobladores de las veredas Los Andes, Alto Bonito, Merecedes, El Diamante, El Rubí, el Higuerón, Vista Hermosa, y el resto quedan pendientes para el resto de semana.

En este momento tienen citadas a esas personas para darles directriz e informarles por quién tienen que votar. Eso es así. En el caso de San Vicente del Caguán y sus veredas, está prohibida la salida de personas, así tengan cita médica. Al menos, hasta que se surta el proceso electoral.

Después tienen que demostrar con el certificado electoral que votaron. Y si sospechan que no acatan sus directrices, le colocarán una multa económica o tendrán que desplazarse de la zona donde están viviendo. Esa es la realidad que viene pasando. Algunas personas han tratado de desmentir lo que estoy diciendo, pero cuando uno mira el perfil de esas personas se da cuenta de su afinidad. Yo estoy tratando de ser lo más neutral posible. Que se garantice el derecho al voto y que los ciudadanos respalden a quien quieran. La verdadera democracia no se mide por el número de votos, sí por la transparencia en la votación y el no constreñimiento.

Luis Francisco Ruiz, gobernador de Caquetá. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: ¿Calarcá les habla directamente a los pobladores?

L.C.: Directamente, no, pero sí sus lugartenientes. En el caso de San Vicente del Caguán, lo hace alias Juan Carlos; en Cartagena del Chairá, alias La Morocha, y otros. A veces dan órdenes a juntas de acción comunal, sin ser los presidentes y directivos miembros de los grupos armados. Bajo presión y por vivir en el sector deben acatar. Es la realidad. Lo digo aquí y en cualquier lugar.

Alias Iván Mordisco. Foto: AFP

SEMANA: ¿Solo presiona Calarcá o también Iván Mordisco?

L.C.: En Caquetá existe un control territorial y una hegemonia de Calarcá. No sé si hay un grado de complacencia con las estructuras de alias Calarcá, pero aquí, en Caquetá, los operativos militares son contra Iván Mordisco. Calarcá es dueño y señor. Tuve un diálogo reciente con un alto mando militar y me decía que los indicadores de violencia habían disminuido en el número de homicidios. Yo le pregunté cómo interpretaba eso. Es que la interpretación no es porque estén mejorando los indicadores de violencia. Nunca se le va a pedir a los habitantes de la zona rural que instaure una denuncia de constreñimiento, de extorsión. Eso nunca va a pasar porque la gente tiene miedo de perder sus propiades, de tener que irse, que le cobren una multa. O, en el peor de los casos, que los asesinen. Esa es la realidad. Aquí el control territorial lo tiene Calarcá. Iván Mordisco está en las periferias, en la frontera con Amazonas, Guaviare y el Meta.

SEMANA: ¿Es cierto que los hombres de Calarcá han presionado hasta los grupos cristianos?

L.C.: Es que ellos sospechan que el fuerte del respaldo de los cristianos es el que no está con el candidato al que ellos respaldan. Y los están llamando, básicamente, a relación.

SEMANA: Conclusión, ¿la gente de Calarcá está presionando para que voten por Iván Cepeda?

L.C.: No voy a mencionar nombres de candidatos porque estamos en este proceso electoral. Pero sí están direccionando en favor de un candidato.