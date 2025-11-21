El pacto del Gobierno Petro con las disidencias de Calarcá: hablan de elecciones, cárceles y reclutamiento

El Gobierno Petro y las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá llegaron a nuevos acuerdos tras finalizar un ciclo de conversaciones en Caquetá. El documento contempla pactos sobre las elecciones, reclutamiento y ambiente, entre otras materias.

La cita se cumplió los días, 17, 18, 19 y 20 de noviembre en el municipio de San Vicente del Caguán entre las delegaciones del Ejecutivo y los voceros de los bloques Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte y Raúl Reyes, señalados por la fuerza pública de seguir delinquiendo.

En primer lugar, se habló de un “acuerdo especial de desescalamiento del conflicto”. Esto implicaría que las disidencias darían marcha a una política de no reclutamiento de menores de edad, mientras que el Gobierno implementaría programas integrales para proteger a los niños, niñas y adolescentes, especialmente en zonas de conflicto.

Se mencionó la idea de promover el acceso a la tierra, la constitución de zonas de reserva campesina y la conservación de las áreas de especial interés ambiental, “igualmente se dejan temas de hábitat y ordenamiento territorial urbano y rural”, se lee en el documento.

Bajo esa misma línea, se planteó un acuerdo sobre “ambiente, bioeconomía y revitalización de la selva, contención de la tala de bosques, sustitución de cultivos de coca y protección de parques nacionales naturales”.

En materia judicial, se pidió reactivar una comisión jurídica que tiene como objetivo realizar un censo de las personas privadas de la libertad por razones del conflicto, que examinará su estado de salud y jurídico, e impulsará proyectos productivos y educativos amparados por las normas carcelarias.

Frente a las elecciones del próximo año, el Gobierno Petro y las disidencias de las Farc pusieron sobre la mesa un acuerdo que “permita el libre ejercicio de los ciudadanos y ciudadanas a elegir y ser elegidos, y garantice a todos los partidos y candidatos el derecho a exponer sus programas ante los electores del país”.