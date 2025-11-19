Disidentes de las Farc salieron con megáfono a anunciar ataque en Cauca; Policía hizo angustiante llamado en audio: “Nos van a matar”

La violencia en Colombia no para y nuevamente las protagonistas son las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco. En las últimas horas, este grupo armado atacó la estación de Policía del municipio de Jambaló, en Cauca.

De acuerdo con las primeras informaciones, los subversivos dispararon ráfagas de fusil y utilizaron drones para lanzar explosivos. Al parecer, fueron más de tres horas las que duró este ataque.

Además, una base militar, que está ubicada en la parte alta de la población, fue otro de los objetivos de la arremetida de los disidentes. Hasta el momento se ha confirmado que siete policías, un militar y un civil están heridos.

#ATENCIÓN Con megáfono en mano, disidencias de ‘Iván Mordisco’ anuncian ataques contra estaciones de Policía en Cauca y piden a la población civil que se resguarden en sus viviendas. El video corresponde al municipio de Jambaló. @oscar10solarte pic.twitter.com/HiLAUJ0qNE — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 19, 2025

A través de redes sociales se han conocido varios videos que muestran el terror y la zozobra que se vive en esta parte del país, uno de los puntos más golpeados por la violencia.

Hay un audiovisual que ha llamado poderosamente la atención y que deja en evidencia el poder que tendría esta disidencia de las Farc, que hace parte de la columna Dagoberto Ramos, en esta zona.

Un video muestra a varios insurgentes preparando el ataque, pero lo que más impresiona es que uno de ellos lleva un megáfono en la mano y alerta a la población civil de lo que está a punto de ocurrir, por lo que les pide a las personas resguardarse.

“Hola, hola, hola a la sociedad civil, para que se retiren de la estación de Policía”, se le escucha decir a un hombre que, al parecer, está siendo grabado por uno de los habitantes que presenció todo desde su casa.

A esto se suma que, a través de las redes sociales, se conoció un audio que sería de un policía de Jambaló, quien pide ayuda para controlar la situación y evitar que el ataque cobre vidas.

#AEstaHora 🚨 🔴 En un audio que circula en redes sociales, se escucha la voz desesperada de un uniformado solicitando apoyo urgente para repeler el fuerte hostigamiento armado de las disidencias de Iván Mordisco en Jambaló, Cauca.



En la grabación, el policía pide la… pic.twitter.com/qvREZPMuLH — Meridiano Regional (@MeridianoR_CO) November 19, 2025

“Manden un helicóptero, dicen por el escáner que es lo único a lo que le tienen miedo. Manden un helicóptero, nos van a matar. (…) Por Dios, hay heridos. ¿Ustedes quieren que nos maten o qué? Manden apoyo”, se escucha decir.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) se pronunció e indicó que estos ataques también se han registrado en Padilla y Silvia. Al parecer, detrás de todo estarían las mismas disidencias de las Farc.

“Exigimos el cese inmediato de las confrontaciones, el respeto absoluto por la población civil y sus bienes, y las garantías de corredores seguros para la evacuación de quienes lo requieran”, señaló en un comunicado.

Hasta Jambaló llegó un helicóptero que, según primeras informaciones, fue impactado por los insurgentes.

Maribel Perafán, secretaria de Gobernación del Cauca, le hizo un llamado al Gobierno nacional para que se tomen las medidas necesarias que ayuden a proteger a la población civil.

🚨ALERTA URGENTE - COMUNIDADES DE TRES CABECERAS MUNICIPALES BAJO ATAQUE



🗣️Desde la mañana de hoy 19 de noviembre se registran ataques armados simultáneos en las cabeceras municipales de Padilla, Jambaló y Silvia, perpetrados por las disidencias de Iván Mordisco. @petrogustavo pic.twitter.com/ud2oPzWMcE — Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) (@CRIC_Cauca) November 19, 2025

“Seguimos insistiendo, el departamento merece una atención sostenida de mayores capacidades para enfrentar estos atentados”, dijo, citada por la emisora Caracol Radio.