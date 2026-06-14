Exclusivo: informante delató a alias Chalá, el supuesto asesino del periodista Mateo Pérez

Jhon Edison Chala, alias Chalá, se convirtió en uno de los objetivos de las Fuerzas Militares y la Policía en Colombia por su alto nivel de peligrosidad en las disidencias de las Farc en Antioquia. SEMANA revela la historia de su captura y detalles inéditos de su vida en la selva.

Este hombre no solo es acusado de la desaparición y homicidio del periodista Mateo Pérez, cuyo crimen estremeció al país el 7 de mayo pasado, también por el terror que infundió en Briceño, un municipio tomado por el grupo armado ilegal.

Gobernador de Antioquia reveló detalles de la captura de alias Chalá y le hizo una petición a Gustavo Petro

Aunque los uniformados le venían siguiendo el rastro y acercándose a su círculo cercano para tratar de persuadirlo, el ofrecimiento de una recompensa de 300 millones de pesos por su paradero, gestionada por el gobernador Andrés Julián Rendón, fue determinante en el operativo.

Investigadores de la Policía describieron a SEMANA que una fuente enterada de los movimientos de Chalá informó a la institución de su salida de Antioquia: “Iba para Huila a tomar el control de una estructura de las disidencias”. Una vez llegaron los datos, los uniformados activaron elementos de inteligencia y comprobaron su recorrido.

Revelan las primeras imágenes de la captura de alias Chalá, cabecilla de las disidencias de las Farc y supuesto responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/skl48D5U9B — Revista Semana (@RevistaSemana) June 13, 2026

A la altura del peaje de Flandes, Tolima, cuando él se aproximaba a su destino, las autoridades lo abordaron: él desconoció su nombre y negó responsabilidades por las cuatro pistolas y ocho proveedores que cargaba junto a otras cinco personas, algunas de ellas vinculadas a una empresa de seguridad privada, a quien se le empezará a investigar por los presuntos nexos con esta organización ilegal.

Alias Chalá estaba fascinado con los pumas: en uno de sus brazos tenía un tatuaje del animal y compartía fotografías en sus redes sociales con la misma especie, aparentemente, diseñadas con inteligencia artificial.

Alias Chala y material extraído de sus redes sociales por investigadores de la Policía. Foto: Suministrado a Semana.

Su simple mención generaba miedo en Antioquia. A través de temerosos audios difundidos en WhatsApp daba órdenes e imponía normas entre la población civil. Por ejemplo, en la lucha que tenía con el Clan del Golfo, prohibió a la población civil cualquier tipo de relación con esos combatientes y amenazó con bombardear viviendas con drones cargados de explosivos.

Con base en el estudio de la Policía, se informó que alias Chalá acumuló diez años en la actividad delincuencial: “En el año 2024 se desempeñó como cabecilla financiero de la comisión Darío Gutiérrez; desde abril de 2026, debido a su perfil violento, fue designado como cabecilla de la comisión armada en Briceño y se consolidó como el hombre de confianza del sujeto conocido como Primo Gay”.