RedActiva: la estrategia de Bogotá para luchar contra la trata de personas en la capital del país

La Alcaldía de Bogotá presentó este jueves una estrategia para fortalecer la prevención y detección de la trata de personas, un delito que, según las autoridades, suele comenzar con falsas ofertas de empleo, promesas de viaje o engaños que aprovechan la confianza de las víctimas.

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El lanzamiento se realizó en el Aeropuerto Internacional El Dorado, uno de los principales puntos de conexión del país, donde la Secretaría Distrital de Gobierno, en coordinación con Migración Colombia, el Instituto Distrital de Turismo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y OPAIN, dio a conocer los resultados de la estrategia RedActiva y de la Ruta Distrital de Atención a Víctimas de Trata de Personas.

De acuerdo con el balance oficial, entre enero y junio de 2026 fueron atendidos 50 posibles casos de trata de personas y se realizaron 250 intervenciones de orientación, acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica y seguimiento a personas en riesgo.

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Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá. Foto: Cortesía

Las autoridades identificaron que las falsas ofertas laborales fueron el principal mecanismo utilizado por las redes de captación, presente en la mitad de los casos atendidos.

Uno de los resultados más relevantes corresponde al trabajo articulado en El Dorado. Gracias a la activación temprana de alertas y a la coordinación entre las entidades, al menos nueve personas desistieron de viajes en los que existían indicios de una posible captación con fines de explotación, evitando que las situaciones de riesgo avanzaran.

La Defensoría del Pueblo advirtió que cerca del 70% de los casos de trata de personas atendidos durante 2025 ocurrieron dentro de Colombia y que la mayoría de las víctimas fueron mujeres. Foto: colprensa

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, aseguró que la apuesta del Distrito es intervenir antes de que el delito se materialice, llevando acciones preventivas a escenarios donde suelen originarse los riesgos.

En ese sentido, Quintero explicó que la Semana Distrital contra la Trata de Personas amplió la conmemoración del 30 de julio con actividades pedagógicas entre el 25 de julio y el 1.º de agosto en colegios, comunidades, empresas, instituciones de salud, terminales de transporte y espacios turísticos.

Gustavo Quintero Ardila Secretario de Gobierno de Bogotá. Bogotá Enero 28 de 2025. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Como parte de la estrategia, RedActiva ha desarrollado más de 594 actividades desde su creación, impactando a más de 20.400 personas mediante campañas de sensibilización y capacitación.

Solo durante los primeros días de la Semana Distrital, las jornadas alcanzaron a 1.132 ciudadanos, incluidos estudiantes, familias, trabajadores del sector turístico, personal aeroportuario, jóvenes vinculados a Idipron y profesionales de la salud y la educación.

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La Administración Distrital reiteró que la prevención y la denuncia temprana son fundamentales para combatir este delito e invitó a la ciudadanía a reportar cualquier posible caso a través de la Línea Distrital de Atención 300 250 5050 o del correo lucha.trata@gobiernobogota.gov.co.