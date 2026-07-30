Video de la captura de banda de apartamenteros que tenía aterrorizada a Fontibón

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la detención de tres personas, presuntos integrantes de una agrupación dedicada al hurto de viviendas. El operativo fue realizado por uniformados del CAI Santander en el barrio San Pedro Los Robles, ubicado en la localidad de Fontibón, durante recorridos nocturnos de vigilancia.

Pidieron un servicio por plataforma y terminaron capturados tras intentar robarle el vehículo al conductor

Las patrullas del sector detectaron la presencia de varios ocupantes en un automóvil que transitaba de manera reiterada por la zona residencial. Los agentes observaron movimientos dirigidos a revisar las cerraduras de las casas del vecindario, por lo que procedieron a interceptar el vehículo e inspeccionar a sus ocupantes.

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Durante el registro, los policías constataron que los sospechosos acababan de ingresar de forma no autorizada a un inmueble de la zona. En el procedimiento de registro se logró la recuperación de una bicicleta que había sido sustraída, la cual quedó bajo custodia institucional para su posterior devolución.

Detención de los implicados y antecedentes judiciales

La acción oficial dejó como resultado la captura de dos hombres de 23 y 34 años de edad, junto con la aprehensión de un menor de 17 años. Las autoridades informaron que los tres involucrados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo proceso de judicialización.

En la revisión de datos en el sistema institucional, los investigadores establecieron que uno de los adultos registraba antecedentes de condena penal. El detenido de 34 años había salido del centro carcelario hace seis meses, tras cumplir una pena impuesta por el delito de hurto.

Merodeaban un sector residencial, probaban llaves y terminaron capturados.



Tres presuntos ‘apartamenteros’ fueron capturados en #Fontibón tras ser sorprendidos luego de hurtar una vivienda. Uno de ellos había salido de prisión hace seis meses. pic.twitter.com/iQIGYhhZx0 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 30, 2026

Sobre los resultados de las audiencias preliminares, el mayor Dagoberto Angulo, comandante de la Estación de Policía de Fontibón, explicó que el éxito de la operación se dio “gracias a la reacción de nuestros uniformados; logramos la captura de estas personas, a quienes un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario”.

Recomendaciones de seguridad para la comunidad

El comandante agregó que se investiga la posible participación de este grupo en otros robos reportados en la localidad. La institución policial reiteró el llamado a los residentes para que reporten cualquier vehículo o persona extraña en los barrios, utilizando la línea 123 o acudiendo al CAI más cercano.