Estos fueron los mensajes de auxilio que permitieron el rescate de una niña de siete años presuntamente abandonada

La alerta de los vecinos del barrio Galán, en Bogotá, permitió que las autoridades intervinieran una vivienda donde se encontraba una niña de siete años que pedía ayuda desde una ventana. La situación fue reportada por habitantes del sector, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones en las que estaría la menor de edad dentro del inmueble.

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La intervención se realizó luego de que la Policía Metropolitana de Bogotá recibiera los reportes de la comunidad sobre el presunto encierro y posible situación de abandono en la que se encontraba la niña. Tras las alertas, uniformados se desplazaron hasta el lugar para verificar el estado de la menor y las condiciones de la vivienda.

Al llegar al sitio, las autoridades encontraron a la niña visiblemente nerviosa y solicitaron verificar lo que ocurría al interior del inmueble. Según se conoció, los llamados de auxilio que realizó la menor desde la ventana fueron determinantes para que los vecinos notaran la situación y avisaran a las autoridades.

Asimismo, la comunicación con la menor fue posible gracias a varios mensajes que escribió en una hoja, en los que solicitaba ayuda a las autoridades y relataba la situación en la que se encontraba.

Mensajes de la niña presuntamente abandonada. Foto: Captura de video de redes sociales de la Policía Metropolitana de Bogotá

Durante el procedimiento, los uniformados lograron ingresar a la vivienda y poner a salvo a la niña. Posteriormente, se activó la ruta de atención correspondiente para la protección de sus derechos, mientras las autoridades avanzaban en la verificación de las circunstancias que rodearon el caso.

El hecho generó la reacción de los habitantes del sector, quienes alertaron oportunamente a las autoridades ante la situación observada desde el exterior de la vivienda. Este tipo de reportes ciudadanos resulta fundamental para que los organismos encargados de la protección de niños, niñas y adolescentes puedan intervenir ante posibles escenarios de riesgo.

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Las autoridades reiteraron la importancia de informar cualquier situación que pueda poner en peligro la integridad de un menor de edad a través de las líneas oficiales de emergencia. En casos similares ocurridos en Bogotá, la Policía ha señalado que las alertas de la comunidad han permitido rescatar menores que se encontraban solos o sin supervisión de un adulto responsable.

Mientras continúa la verificación del caso, el llamado de las autoridades es a mantener la vigilancia comunitaria y reportar oportunamente cualquier señal de posible vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.