Video del momento exacto en el que un SITP habría cerrado a un motociclista: TransMilenio se pronunció

Un video difundido a través de redes sociales registró una serie de presuntas maniobras peligrosas viales reiteradas entre el operador de un vehículo del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y un conductor de motocicleta en Bogotá. Las imágenes mostraron el acercamiento entre ambos automotores en vía pública, lo que generó diversas reacciones entre los usuarios del transporte urbano.

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Frente a la divulgación de la grabación en las redes sociales, la empresa TransMilenio S.A. emitió un pronunciamiento oficial sobre el comportamiento del trabajador del sistema. La entidad administrativa rechazó cualquier conducta que ponga en peligro la integridad física de las personas que transitan por las vías de la capital.

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Sobre las acciones iniciales tomadas al conocerse el material audiovisual, la empresa encargada del transporte público masivo promulgó su rechazo a “esta y cualquier acción que ponga en riesgo la integridad de los usuarios y de otros actores viales en las calles de Bogotá”.

Apertura de averiguaciones y trámite ante el concesionario

Al actuar en calidad de ente gestor del transporte masivo, la entidad remitió el caso formalmente a la empresa privada encargada de la operación de la ruta. Según detalló el comunicado, TransMilenio puso en conocimiento del concesionario Masivo Capital S.A.S. los hechos registrados, con el propósito de iniciar los trámites disciplinarios y evaluar las sanciones correspondientes al conductor implicado.

Tras el hecho, el motero se detuvo en frente del bus del SITP. Foto: Redes sociales

En el marco de las competencias administrativas, la compañía pública solicitó revisar las pautas de formación del personal encargado de los buses urbanos. La entidad solicitó “al concesionario el refuerzo de las capacitaciones y procesos de sensibilización dirigidos a los operadores para velar por la seguridad de todos los actores viales”.

Convocatoria a la prevención y la tolerancia en las vías

El pronunciamiento de la administración del sistema enfatizó la importancia de mantener conductas adecuadas durante la prestación del servicio público de transporte. Las autoridades del sector reiteraron el llamado al respeto mutuo entre los conductores de vehículos de carga, particulares y motocicletas que comparten los corredores de la ciudad.

#BOGOTÁ. Ciudadano captó el momento en que un bus del SITP le cierra el paso repetidamente a un motociclista en la Av. Américas con carrera 43. El motero logró adelantarlo y atravesársele por completo para detener el autobús. Hasta el momento se desconoce qué originó el altercado… pic.twitter.com/ZxlAvafxCl — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) July 29, 2026

Finalmente, TransMilenio ratificó su compromiso institucional de hacer seguimiento a las investigaciones que adelante la empresa contratista Masivo Capital S.A.S. El propósito central de las indagaciones es establecer las responsabilidades operativas y prevenir la repetición de incidentes de tránsito que comprometan la seguridad ciudadana.