Manifestaciones en la Séptima afectan la movilidad de Bogotá: conozca dónde serán las siguientes protestas

Bogotá registró nuevas concentraciones y marchas en diferentes sectores estratégicos durante la jornada de este martes, 23 de junio.

Marchas en Bogotá: Secretaría de Gobierno confirma las movilizaciones de la semana del 22 al 28 de junio. ¿Están en su ruta?

Las movilizaciones ciudadanas se concentraron principalmente en el corredor vial del centro y norte de la capital, generando afectaciones intermitentes en el tránsito de vehículos. Las autoridades distritales activaron un esquema de acompañamiento para monitorear el desarrollo de las actividades.

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Puntos de concentración y desvíos en el transporte urbano

La Secretaría de Movilidad reportó que un grupo de manifestantes se ubicó sobre la carrera Séptima con calle 45, interrumpiendo el flujo vehicular en la calzada de sentido sur-norte sobre las 4 de la tarde.

La concentración corresponde a simpatizantes del congresista Iván Cepeda Castro, tras los resultados de la jornada electoral del pasado domingo 21 de junio. Las aglomeraciones generaron detenciones temporales en las rutas de los autobuses zonales del sistema TransMilenio.

#GestiónDelTráfico



[05:19 p.m.] #AEstaHora | Manifestantes llegan al Parque de los Hippies y se recupera la movilidad en el corredor de la Carrera 7, sentido Sur - Norte.



👮Agentes Civiles en la zona. https://t.co/MXWrpzdR7J pic.twitter.com/OkSh8flAMp — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 23, 2026

Finalmente, la movilización se detuvo en el Parque de los Hippies, donde hay una aglomeración de simpatizantes al senador electo. Con el plantón en esta zona se restableció la movilidad hacia las 6 de la tarde.

En paralelo, un grupo de aproximadamente 350 integrantes de la comunidad indígena Misak se concentró en la capital para solicitar el cumplimiento de mesas de concertación previas con el Gobierno nacional.

#GestiónDelTráfico



[04:40 p.m.] #MovilidadAhora | Se presenta manifestación y avanza por la Carrera 7 con calle 45, sentido Sur - Norte, generando afectación vial en la calzada.



Autoridades realizan acompañamiento. pic.twitter.com/MpvTydgyMo — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 23, 2026

La agenda del día contempla otras manifestaciones hacia el cierre de la jornada en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica y en el sector del Portal de las Américas. Las entidades de tránsito recomendaron a los usuarios programar rutas alternativas para sus desplazamientos habituales.

Hasta el momento, estas son las únicas protestas que se tienen pautadas; respecto a otra información que circula en redes sociales, el distrito realizó un pronunciamiento oficial.

Información falsa sobre movilizaciones

La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá comunicó que “se ha difundido una pieza que no hace parte de los reportes oficiales de movilizaciones en Bogotá”.

Ojo: se ha difundido una pieza que NO hace parte de los reportes oficiales de movilizaciones en Bogotá.



La Secretaría Distrital de Gobierno, como canal oficial, reporta día a día las movilizaciones existentes.



Invitamos a la ciudadanía a consultar las cuentas verificadas de la… pic.twitter.com/awZNFaX2pI — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) June 23, 2026

Así mismo, la institución señaló que en su posición de canal oficial “reporta día a día las movilizaciones existentes. Invitamos a la ciudadanía a consultar las cuentas verificadas de la Administración Distrital”. La entidad solicitó a los habitantes de la capital verificar los reportes de tráfico antes de replicar contenidos en entornos digitales.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, manifestó que “se han generado muchas alertas sobre movilizaciones en Bogotá que no están sucediendo, mediante la difusión de una pieza gráfica con información inexacta”.

Se han generado muchas alertas sobre movilizaciones en Bogotá que no están sucediendo, mediante la difusión de una pieza gráfica con información inexacta. Invitamos a la ciudadanía a consultar los canales oficiales y no hacer eco a la desinformación.



La Alcaldía de @Bogota ha… https://t.co/rmrGmW1V3P — Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) June 23, 2026

“Invitamos a la ciudadanía a consultar los canales oficiales y no hacer eco a la desinformación. La Alcaldía de Bogotá ha acompañado cada uno de los eventos de movilización hoy y no se han reportado mayores novedades en estos”, concluyó el secretario.