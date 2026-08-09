Video | Concejal ‘Fuchi’ sufrió accidente en moto en la vía Girardot-Bogotá: así habría sucedido

El concejal de Bogotá Edison Julián Forero Castelblanco, conocido como Fuchi, sufrió un accidente de tránsito este domingo 9 de agosto mientras se movilizaba en motocicleta por la vía que comunica a Girardot con Bogotá.

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El cabildante viajaba acompañado de su esposa cuando ocurrió el choque. Según relató el propio Forero en un video difundido después del accidente, intentaba adelantar a otro vehículo cuando se produjo la colisión frontal con una camioneta.

Forero explicó que el accidente ocurrió cuando intentaba adelantar un automóvil que, según él, se disponía a girar hacia la izquierda para ingresar a una estación de servicio. “Por adelantar un carro, que iba a girar a la izquierda para entrar a la bomba, lo choqué de frente”, explicó Forero en el video.

El concejal aseguró que no se desplazaba a gran velocidad, aunque reconoció que el impacto fue fuerte y terminó provocándole una lesión en la muñeca izquierda.

Reportes sobre el accidente sitúan el hecho aproximadamente a las 2:30 de la tarde, en inmediaciones de una estación de servicio ubicada después de la salida de Girardot. Por ahora, esta es la versión entregada por el propio concejal. No se conoce un informe oficial de las autoridades de tránsito que establezca las causas definitivas del siniestro.

Estado de salud de Fuchi

Tras el accidente, Forero fue trasladado junto con su esposa a la Clínica Junical de Girardot y, de acuerdo con su relato, sufrió una fractura en la muñeca izquierda y manifestó que tenía un fuerte dolor producto del golpe.

“Me fracturé la muñeca izquierda, me duele muchísimo, pero gracias a Dios mi esposa está bien”, afirmó en el registro que difundió después del accidente.

Su esposa, quien también viajaba en la motocicleta, sufrió un golpe en una de sus rodillas, pero no presentaba lesiones de gravedad, según la información conocida hasta el momento.

La motocicleta quedó en el lugar del accidente

Otro de los detalles entregados por el propio cabildante es que la motocicleta quedó en el sitio donde ocurrió el choque.

En el video, Forero pidió ayuda a personas conocidas que estuvieran en Girardot para recoger el vehículo, que permanecía en inmediaciones de la estación de servicio cercana al lugar del accidente.

El concejal se movilizaba en una motocicleta de alto cilindraje cuando ocurrió el siniestro, de acuerdo con los reportes conocidos sobre el caso.

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