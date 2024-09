‘Fuchi’, concejal con cargos por “¿usted no sabe quién soy yo?”, también es recordado por video “lámpara” con su par “gomelo”

“Que vayan cuatro motos por la 68, ¿eso ya nos convierte en delincuentes? Nosotros venimos en nuestras motos, el semáforo está en rojo, y el señor patrullero, que es un patán y un gamín, se baja desde la mitad de la calle, nos atraviesa la moto y se lanza a quitarnos las llaves de la moto. ¿Así se hace un procedimiento de seguridad? Si él decentemente nos dice, bájese, oríllese, yo tranquilamente me bajo, me orillo y requíseme, porque no tengo nada que esconder ”, dijo Forero en la transmisión en vivo.

“Yo dirijo a una firma de abogados que tiene sede aquí y en Miami (Estados Unidos). Yo recogía a uno de mis asistentes, que es el doctor José Antonio Araújo, veníamos por la circunvalar porque había programado un almuerzo con todos mis abogados en un restaurante que suelo frecuentar en la zona G, y cuando estaba cambiando el semáforo a verde, me abordaron por la parte izquierda, en la quinta con 72, dos sujetos en una moto. El parrillero me apuntó con un revólver y me dijo que me iba a matar, que le diera mi reloj, dos celulares y una cadena. Yo con toda la tranquilidad les entregué las cosas y ellos quedaron blancos porque estábamos absolutamente tranquilos. Me dijeron que arrancara otra vez o me mataban y yo obedecí. Después, volvieron a pasar y se pusieron a la derecha frente al carro, el parrillero se voltea, apunta con el revólver y dispara. Apenas dispara yo aceleré mi carro para embestirlos”, narró en aquel momento.