Fuchi, el concejal más votado de Bogotá, reveló en SEMANA que otros partidos quisieron cobrarle para darle el aval

SEMANA: ¿Qué significa para usted ser el concejal más votado de Bogotá?

Edison Julián Forero (E.J.F.): Es una responsabilidad muy grande con la gente que está confiando en nosotros; dos, me siento muy orgulloso, muy contento de saber que la gente aprecia nuestra labor; y, tercero, feliz de saber que por fin nuestro gremio de motociclistas y conductores va a tener representación en el Concejo y el Distrito.

SEMANA: ¿Se esperaba esta votación?

E.J.F.: Honestamente no, la verdad tenía mucha fe que podía lograr tener una credencial, pero nunca imaginé que lográramos tener una votación tan alta y que obtuviéramos tanto apoyo de los bogotanos en estas elecciones.

SEMANA: ¿Cómo fue ese 29 de octubre?, ¿cómo recibió los resultados?

E.J.F.: Estuvimos en la sede, yo tengo una sede donde opero con el club que lidero, estuvimos muy pendientes de cada boletín y la verdad, lo recibimos con mucha emoción, con lágrimas en los ojos, nos abrazamos, porque no fue un trabajo solo de Julián, no, fue de muchas personas que confían, líderes, influenciadores, familias, gente que ha perdido la confianza en la política, pero que con nosotros sienten de nuevo una luz de esperanza, de poder hacer cosas bonitas por el bienestar de Bogotá.

Edison Julián Forero 'Fuchi' | Foto: Cortesía a SEMANA

SEMANA: ¿Qué de diferente tuvo su campaña para lograr una votación tan alta?

E.J.F.: Yo creo que las acciones hablan más que las palabras, la gente está cansada de promesas, de promesas y promesas, de las mismas maquinarias, de las mismas familias políticas, de muchas palabrerías y poca acción en la ciudad y nosotros tenemos un trabajo de hace años, donde hemos salido a marchar por la gasolina, peleamos por el tema del SOAT, peleamos por las restricciones, por la malla vial, por los huecos, por las fotomultas, eso es un camino que hemos venido recorriendo, y la gente lo conoce, han visto nuestras acciones, hemos tapado más de mil huecos en dos años con recursos propios y eso ha generado confianza, y creo que la gente necesita ver acciones contundentes.

SEMANA: ¿Además del gremio de los motociclistas, siente que otras personas también decidieron apoyarlo en su candidatura al Concejo?

E.J.F.: Sí, claro, inicialmente nuestra causa, nuestra batalla, es por los conductores, en representación del motociclista, que ha sido muy estigmatizado, muy golpeado, muy señalado, sabemos que hay que hacer cosas y mejorar cosas, eso lo tenemos plenamente presente, pero muchas familias que sin tener una moto o un carro, reconociendo esta labor, nos apoyaron.

SEMANA: ¿Por qué decidió ser parte de la lista del movimiento Lara?

E.J.F.: Sentí libertad, independencia, además me identifico con varias de las propuestas de Rodrigo Lara, fue de los pocos que confió en mí, en mi trabajo, muchos partidos me cerraron la puerta, hasta plata me cobraron por tener representación, pero igual no me identifiqué con esos, no quise ser parte de movimientos tradicionales y cuando tuve la oportunidad de conocer a Rodrigo me gustó su forma de ser, la forma cómo piensa, y me permitió ser quien soy, sin ninguna restricción, me permitió batallar por mis convicciones y la vez la independencia que él me brindó me gustó mucho y creo que el resultado habla por sí solo.

SEMANA: ¿Cómo es eso que otros partidos políticos le quisieron cobrar para darle representación?

E.J.F.: Sí, algunos me pidieron recursos, otros no tenían confianza en nosotros, en nuestro trabajo, sentí de alguna manera el menosprecio. Yo en un instante lo que hice fue buscar algunos concejales, contarles nuestras necesidades, así de pronto ellos podían representarnos, pero la verdad no me identificó con ninguno, no sentí que ninguno realmente nos tomará en serio y pues tomé la decisión de dar ese paso en representación del gremio y creo que funcionó.

SEMANA: Pero, ¿cuáles fueron esos partidos que le cobraron por la representación?

E.J.F.: No me atrevo a decirlo, uno debe ser muy prudente con los comentarios y creo que no está bien dar esos nombres en público.

SEMANA: ¿Ha tenido la posibilidad de hablar con Rodrigo Lara después de resultar electo?

E.J.F.: Claro que sí, nos tomamos un café, hemos hablado, me ha contado cosas, me ha dado muchos consejos, también le he contado a fondo las necesidades de nuestro sector, es un gran tipo y yo en lo personal, lo admiro mucho.

Edison Julián Forero 'Fuchi' y Rodrigo Lara | Foto: Prensa Rodrigo Lara

SEMANA: ¿Qué le ha pedido él de cara a este nuevo rol como concejal?

E.J.F.: Absolutamente nada, no me ha puesto ninguna condición, no me ha exigido nada, estamos en conversaciones, mirando cuál va a ser nuestra postura, debemos hablar también con mi compañero Angelo, hasta ahora hemos estado en reuniones, tomando decisiones, conociendo personas, escuchando a los otros concejales y ya posteriormente tomaremos una postura en cuanto a la nueva administración.

SEMANA: ¿Usted y Angelo serán concejales de oposición, independientes o de gobierno?

E.J.F.: No hemos tomado una postura aún, estamos conversando, mirando, escuchando, igual en lo personal, siempre creo que hay que construir, no destruir, esta es la oportunidad para que comience un nuevo gobierno y poco a poco iremos mirando qué postura tomamos.

SEMANA: ¿Qué piensa del nuevo alcalde Carlos Fernando Galán?

E.J.F.: Bogotá se pronunció, hay que felicitarlo por el trabajo que ha hecho, creo que es una persona muy prudente, que conoce a Bogotá, pero aquí comienza a trabajar para la gente, debe mostrar con acciones lo que prometió en campaña y esperamos que él cumpla con todo lo que ha venido proponiendo en temas de movilidad y los demás sectores.

SEMANA: ¿Cómo califica la administración de la alcaldesa Claudia López?

E.J.F.: Como la peor de todas, yo he sido el mayor opositor de Claudia López, su administración fue nefasta, mentirosa, egoísta.

Edison Julián Forero 'Fuchi' | Foto: Tomado del Facebook de Fuchi concejal

SEMANA: Una de las problemáticas de Bogotá, además de la inseguridad, es la alta siniestralidad vial y los actores más involucrados son los motociclistas, ¿cómo mejorar esta situación?

E.J.F.: Esta administración nunca se preocupó por la vida de nosotros. Yo entiendo que tenemos un grado de responsabilidad enorme, un tema de comportamiento, de pedagogía, porque esta administración no invirtió absolutamente nada en campañas pedagógicas de seguridad vial, todo lo volvió restricción, dinero, y sentimos que la movilidad hacia nosotros se volvió en un tema de negocio, y poco se preocuparon para trabajar con nosotros, en socializar, en hacer campañas pedagógicas, entonces no es solo la imprudencia del motociclista, hay diferentes acciones que llevan a que se generen accidentes en vía, como el deterioro de la malla vial, la imprudencia de otros actores viales, pero esta administración se encargó fue de estigmatizar y señalar a los motociclistas como los malos; por eso es que queremos empezar a trabajar en temas de buen comportamiento, en pedagogía, en seguridad vial y, sobre todo, mostrar que con los motociclistas se pueden hacer cosas buenas por Bogotá.

SEMANA: Además de velar por los intereses de los motociclistas, ¿en qué otras áreas se va a enfocar en su trabajo como concejal?