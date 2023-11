Juan Daniel Oviedo habla con SEMANA. Confirma que hará oposición constructiva a Carlos Fernando Galán: “Quiero ser el mejor concejal de Bogotá”

SEMANA: En esta elección usted se convirtió en el fenómeno político porque usted no hace parte de la política tradicional de nuestro país y consiguió más de 600 mil votos...

JUAN DANIEL OVIEDO: Exactamente. Nosotros teníamos unas proyecciones de aproximadamente 800.000 votos para poder pasar a la segunda vuelta, pero desafortunadamente ese discurso de miedo que generó el presidente Gustavo Petro con sus ideas de un plebiscito para cambiar el trazado de la primera línea del Metro de Bogotá, alimentó más ese discurso de miedo que el voto útil para votar por el candidato puntero. Todo esto con tal de cerrar en primera vuelta y no darle paso a Gustavo Bolívar, pues que era el mensajero del presidente Gustavo Petro en estas elecciones. A pesar de eso, tuvimos 620.000 personas que votaron por la esperanza, es decir, que votaron por un rechazo al intervencionismo del presidente Gustavo Petro en Bogotá y por una nueva forma de hacer política, que fue lo que propusimos. Nos tiene muy contentos ver a la gente en la calle emocionada y hablando con nosotros, pero sobre todo, para poder agradecerles por esta oportunidad que nos han brindado.

J.D.O.: Claro, el voto no está perdido, sino que está bien invertido y por consiguiente vamos a llegar a al Concejo en la curul que asigna el estatuto de oposición. Precisamente nos vamos a declarar en oposición con carácter constructivo. Necesitamos que el sistema de pesos y contrapesos funcione de una mejor forma. Tenemos una cosa nueva y es que tenemos un alcalde que fue refrendado prácticamente por la mitad de las personas que efectivamente votaron.

Eso significa que las dinámicas entre la Alcaldía y el Distrito van a ser más fluidas, más frecuentes y por consiguiente esa oposición constructiva garantizará que estemos muy al pendiente de cómo se diseñan las políticas públicas para los habitantes de Bogotá. Va a ser un tema supremamente innovador, no solamente para Bogotá, sino también para todo el país, para que la gente entienda que la oposición es útil también y por eso tenemos un estatuto de oposición, que no es simplemente para vanidades personales o peleas politiqueras, sino para construir en el marco de que la diferencia también nos ayuda a ser mejores.

J.D.O.: El alcalde nos invitó a que tuviéramos una primera conversación y precisamente hablamos de las cosas que generaron malestar en el marco de la campaña. Expresé con total transparencia que me molestó. Yo le pude expresar todas mis preocupaciones y sentimientos frente a eso, pero la conclusión es que esa es la política y esas son las estrategias que se ven en la política.

Estamos mirando hacia adelante y en cómo vamos a ejercer esa función de pesos y contrapesos que nos da el estatuto de oposición con un fin muy importante. Primero, que las decisiones para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá se tomen lo más rápido posible y siempre en beneficio de todas las personas que habitan Bogotá. Segundo, garantizar que toda la conformación de equipo de gobierno y todas las lógicas de conversación entre la Administración distrital y el Concejo se den por encima de la mesa y no con esos acuerdos politiqueros que suceden debajo de la mesa. Y tuvimos una conversación muy interesante alrededor de esa perspectiva de la tarea que yo estaba planteando desarrollar. Y decidimos que en las próximas semanas, seguramente la próxima semana, nos vamos a reunir para que él pueda evaluar qué estrategias de nuestro programa de gobierno va a incorporar a su administración.

J.D.O.: A mí me gusta ser honesto, nosotros estábamos preparados y teníamos todas las ganas de llegar a la Alcaldía, pero la democracia nos puso en esta tarea. Lo que queremos es brillar y demostrarle no solo a Bogotá, sino a todo el país, que la oposición útil y constructiva es sana sino y eficiente para construir soluciones que esperanza. Me parece que es una oportunidad maravillosa.