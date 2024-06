Presidente de la Corte Constitucional dice que Petro puede convocar a una constituyente, pero hacerlo apegado a la carta política

“Si los bancos no hubieran bajado la tasa de interés en 2023, la economía hubiera entrado en recesión”: presidente de Asobancaria

Vicky Dávila, en Asobancaria: “No podemos perder la democracia, no podemos perder la libertad, ¡tenemos que resistir!”

Con respecto a la idea del excanciller Álvaro Leyva y el presidente Petro de ir al Consejo de Seguridad de la ONU para convocar a una asamblea nacional constituyente, el presidente de la Corte Constitucional prefirió no pronunciarse. “Son cosas del debate político. No me pronuncio sobre eso”, señaló.