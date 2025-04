Carlos Lehder revela en SEMANA qué fue lo que “enloqueció” a Pablo Escobar: “Le sacaron la piedra a esta fiera que era él”

En su entrevista con SEMANA, Carlos Lehder habló con prudencia de Pablo Escobar. La relación de ambos no terminó bien y, de hecho, siempre se ha dicho que fue el jefe del cartel de Medellín el que lo entregó a la justicia, después de una noche de fiesta.

Lehder confirma esa tesis de frente y hace una reflexión sobre lo que vivió el país en esos años. “Estoy de acuerdo en que el cartel hizo mucho daño, pero no hay que cruzar la línea roja: fui extraditado a Estados Unidos en 1987. El único crimen político que cometió Pablo Escobar, no el cartel, fue el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Después de que me extraditaron, Pablo me entregó, lanzó una guerra contra el Estado. Él, en 1986, mató casi a todos los que éramos del cartel. Asesinó a Alonso Cárdenas, que era del cartel de Medellín, mató a Rodrigo Murillo, a Pablo Correa y a Rafico. Éramos más o menos nueve o diez jefes. Y en mi caso, encontró mejor negocio entregándome que asesinándome”, aseguró.

Ante la pregunta de en qué se parece él a quien fue su jefe, Lehder contesta: “Basado en los valores morales y cristianos, hoy miro a mis conciudadanos a la cara y les digo: les pido perdón porque fui miembro del cartel de Medellín (se le quiebra la voz). Es claro e irrefutable que el cartel era un conglomerado de narcotraficantes exitosos que creció a miles (2.000 o 3.000) narcos o traficantes de cocaína, y en esa época mecanizó y automatizó la producción de cocaína en Colombia y las exportaciones hacia Estados Unidos”.

El periodista Francisco Argüello se encontró con Carlos Lehder en un edificio ubicado en el norte de Bogotá. A la derecha, la reconocida abogada Sondra Macollins, defensora de Carlos Lehder. | Foto: ESTEBAN VEGA LA_ROTTA-SEMANA

“Mi profesión era contrabandista. Era un especialista en transportar toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos para el cartel. Era mi misión, mi pasión, mi error. Y yo era, generalmente, exitoso en llevar la cocaína por mar y aire hacia Estados Unidos. No tuve nada que ver con la violencia, no he matado absolutamente a nadie, no he atacado al Gobierno de forma violenta. Nunca”, agregó.

Lehder habla en profundidad de lo que fue para él un momento de quiebre para el cartel de Medellín: el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Asegura que él no tuvo que ver con esa muerte, pero acepta que una vez se dio, le dio alegría y felicitó al capo.

“Cuando me entrevisté con Pablo en Managua, lo felicité por haber matado al ministro que nos perseguía. Cometí ese error, en ese momento éramos muy perseguidos por Lara Bonilla. Simbólica y jurídicamente se había convertido en nuestro enemigo, y cuando testifiqué en la Corte Federal en Miami, hablé acerca de esos mismos hechos”, aseguró.

