Crecen las dudas por la misteriosa persona que visitó a Gustavo Petro en una cabaña en Manta: piden que se revele su identidad

Se conocieron varias dudas que dejó el comunicado del general en retiro, Humberto Guatibonza, jefe de seguridad de Gustavo Petro, sobre el polémico viaje que realizó el presidente a Manta, en Ecuador.

Especialmente por uno de los puntos que expuso, en el que habló de una persona de “confianza” que visitó a Petro en la cabaña en la que se hospedó en Manta, de quien aún la Casa de Nariño no ha revelado su identidad.

Jefe de seguridad de Gustavo Petro rompió el silencio por polémico viaje del presidente a Manta: reveló detalles de las visitas

“Durante su estadía, el señor presidente recibió la visita de una persona de su confianza, quien le colabora con la elaboración de su libro (esta persona está en la capacidad de testificar si así se requiere); los demás ingresos fueron de su seguridad presidencial colombiana, quienes en diversas oportunidades ingresaron para poder llevar los alimentos para el señor presidente, con los estándares de seguridad que se mantienen al mandatario”, se desprende de uno de los puntos del comunicado de prensa de Guatibonza.

Comunicado del jefe de seguridad de la Presidencia Foto: Comunicado del jefe de seguridad de la Presidencia

Sobre ese aspecto en particular, en diálogo con SEMANA, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Víctor Muñoz, del gobierno del expresidente Iván Duque, manifestó que las identidades de las personas que visitaron a Petro deben ser conocidas por la opinión pública.

“Las agendas de los funcionarios públicos, incluida la del presidente, por transparencia, deben ser públicas. Entonces, salvo que haya sido una reunión de seguridad nacional, que no tendría por qué serlo si estaba en un país vecino, sí debería estar claro qué personas fueron, cómo se manejan los registros de Casa de Nariño”, manifestó Muñoz.

Además, indicó: “Qué personas fueron, a qué horas, cuánto tiempo duraron, cuáles son las identificaciones de esas personas, quiénes estaban con él allá, quiénes de su equipo de seguridad, quiénes de su equipo de gobierno”.

“Eso es una información que no tiene por qué ser oculta. Pues más allá de creerle la palabra a lo que dice el jefe de seguridad, pues debería es tener una bitácora de todas sus actividades minuto a minuto porque además está en un país vecino y es muy importante que eso quede claro”, recalcó el exdirector del Dapre.

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En varias ocasiones, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha negado que en su paso por Manta se hubiera reunido con el capo del narcotráfico conocido con el alias de Fito o con alguno de sus emisarios. Cabe reseñar que el cuestionado viaje del mandatario colombiano a la ciudad de Manta se registró entre el 24 y el 26 de mayo de 2025.