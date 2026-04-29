La Registraduría Nacional del Estado Civil adelantó su tercer día de la puesta a disposición del código fuente y del software de preconteo a los auditores de las organizaciones políticas. Según dijeron, allí se habría demostrado que se trata de un sistema “inalterable”.

“A través de un programa especializado, los representantes de los partidos comprueban la invulnerabilidad de la herramienta que consolidará los votos dentro y fuera del país el 31 de mayo”, informaron desde la entidad.

En los últimos días, la Registraduría había iniciado la exposición del código fuente de cara a la primera vuelta presidencial.

La Registraduría se reunió con los delegados de los partidos. Foto: Registraduría

La idea es abrir este código para que los representantes de los partidos puedan conocer la información al interior del sistema, que consolidará los resultados preliminares.

El objetivo es que se pueda brindar mayor confianza en el proceso electoral, especialmente por la polarización que se ha generado en el país y las dudas que han sembrado algunos de los sectores políticos, incluso, desde el mismo Gobierno.

“Iniciamos en Bogotá la exposición y disposición del código fuente que será utilizado en el software de preconteo de votos en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo en Colombia”, informó la Registraduría al comenzar ese proceso.

Registraduría activa plan de auditorías con revisión internacional y exposición del código fuente de cara a la primera vuelta electoral

La Registraduría exaltó que es la primera vez que se realiza este proceso en el país por parte de este organismo electoral: “Por primera vez en la historia del país, ponemos a disposición de los auditores técnicos de partidos y movimientos políticos cada una de las líneas del código que consolidará los votos de los colombianos”.

Se trata de un plan de auditorías que tendrá revisión internacional en el que se incluirá a las colectividades, simulacros, pruebas de estrés y auditorías internacionales.

Se trata de un proceso de transparencia para blindar las elecciones. Foto: Registraduría

Para blindar el proceso electoral del próximo 31 de mayo también se invitó a veedores internacionales entre los que estará el senador de Estados Unidos Bernie Moreno, junto representantes de otros países que estarán verificando la transparencia de ese proceso electoral.

Según la Registraduría esto se enmarca dentro de “la estrategia institucional de fortalecimiento de la cooperación internacional y de consolidación de las garantías de transparencia, integridad y legitimidad del proceso electoral colombiano”.

En la Misión de Observación Internacional habrá delegados de Costa Rica, Argentina, Brasil, Paraguay, Ecuador, España, República Dominicana, México, El Salvador, Alemania, Honduras, Tailandia y Estados Unidos.