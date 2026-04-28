Registraduría Nacional inició la exposición del código fuente previo a la primera vuelta presidencial

Por primera vez en la historia electoral del país, la Registraduría Nacional arrancó con la exposición pública del código fuente que será utilizado en el software de preconteo de votos para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Registraduría activa plan de auditorías con revisión internacional y exposición del código fuente de cara a la primera vuelta electoral

La iniciativa busca abrir completamente la “caja negra” del sistema que consolidará los resultados preliminares, permitiendo que auditores técnicos de partidos y movimientos políticos revisen, línea por línea, el funcionamiento del programa.

Según se informó la entidad, el objetivo es garantizar mayores niveles de confianza en el proceso electoral, en medio de un ambiente político marcado por la polarización y las dudas sobre la integridad de los comicios.

“Iniciamos en Bogotá la exposición y disposición del Código Fuente que será utilizado en el software de preconteo de votos en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo en Colombia”, escribió la Registraduría en su comunicado.

Y añadió: “Por primera vez en la historia del país, ponemos a disposición de los auditores técnicos de partidos y movimientos políticos cada una de las líneas del código que consolidará los votos de los colombianos”.