Jóvenes de Paz lideran velatón por la reconciliación y la no violencia en el país

Más de 2.000 jóvenes que pertenecen al programa Jóvenes de Paz se congregaron este viernes en la ciudad de Sincelejo, en el departamento de Sucre, para liderar una jornada de oración por la unión de Colombia.

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Los jóvenes del programa impulsado por el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, lideraron una velatón que se denominó ‘Abrazo de Reconciliación por la Paz y la No violencia, donde hicieron un llamado nacional a la unión, el respeto y la sana convivencia en medio de la polarización del país.

Estos jóvenes, quienes en algún momento de su vida hicieron parte de las dinámicas de violencia y delincuencia, enviaron un mensaje al país de que es posible pensar diferente sin odiarse; defender las ideas sin recurrir a la violencia; y construir una nación desde el respeto y el diálogo.

La actividad contó con el respaldo de la Iglesia Católica y de representantes de iglesias evangélicas, quienes coincidieron en que el perdón, el diálogo y la reconciliación son pilares fundamentales para construir una mejor sociedad.

Jóvenes de Paz lideran velatón desde Sincelejo para toda Colombia. Foto: Suministrada a Semana

La iniciativa extendió su mensaje al ámbito deportivo, aprovechando el furor de la Copa Mundial de la Fifa, e hicieron un llamado a erradicar la violencia asociada al barrismo, promoviendo que el deporte sea un escenario de encuentro, alegría y unión.