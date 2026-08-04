Eva Ferrer y Verónica Alcocer se reencontrarán tras el escándalo por los explosivos audios revelados en SEMANA

Luego de los explosivos audios de Eva Ferrer, revelados en exclusiva por SEMANA, donde habla sobre una “banda de criminales” alrededor de la primera dama Verónica Alcocer, habrá reencuentro entre ambas en una audiencia de conciliación.

Este medio conoció que la audiencia de conciliación se llevará a cabo el próximo 13 de agosto en la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de resolver una reclamación económica hecha por la catalana.

De acuerdo con la defensa de Ferrer, le adeudan cuatro meses de honorarios, que suman 48.000 euros, que hoy equivalen a unos 178 millones de pesos.

Además, reclama 14 millones de pesos correspondientes a gastos de vivienda mensuales que también le habrían dejado de pagar por cuatro meses, que sumarían 56 millones de pesos adicionales a los 48.000 euros en honorarios.

SEMANA revela explosivos audios que comprometen gravemente a Verónica Alcocer y a su círculo de amigos catalanes en presuntos hechos de corrupción: “Mafia, banda de criminales”

Dichos honorarios y gastos de vivienda corresponderían al trabajo de consultoría que realizó para la primera dama entre el 1.º de noviembre de 2021 y septiembre de 2022. Su defensa asegura que los últimos cuatro meses no le fueron cancelados.

A la audiencia también asistirá el catalán Manel Grau, mencionado en varias ocasiones por Ferrer en los audios revelados por SEMANA. El español tendría que ver en la contratación de Ferrer como consultora para Alcocer.