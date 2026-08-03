Verónica Alcocer responde a explosivos audios revelados por SEMANA

Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, fijó su postura sobre la más reciente revelación de SEMANA: los audios de Eva Ferrer, considerada por algunos la mejor amiga de la primera dama, en los cuales la relacionó con aparentes hechos irregulares.
En una carta dirigida a la fiscal Luz Adriana Camargo, ella comentó: “Con ocasión de las recientes publicaciones periodísticas que han generado interés público, quiero manifestarle a usted y al país que las afirmaciones que pretenden atribuirme conductas, compromisos o actuaciones irregulares carecen de todo sustento y no corresponden a la realidad”.
Alcocer agregó que, si los hechos son materia de investigación por parte de la entidad, está dispuesta a atender cualquier requerimiento: “Siempre he creído y respetado profundamente la justicia, la verdad y la transparencia como principios que han guiado mi vida y mi servicio”.
En la comunicación escrita, la primera dama reiteró que ninguna persona está autorizada para solicitar, gestionar, ofrecer o asumir compromisos en su nombre ante autoridades, entidades públicas o particulares. Esto, a raíz de los señalamientos de Eva Ferrer.
Siempre he creído y respetado profundamente la justicia, la verdad y la transparencia como principios que han guiado mi vida. Quiero manifestarle a la @FiscaliaCol y al país que las afirmaciones que pretenden atribuirme carecen de todo sustento y no corresponden a la realidad. pic.twitter.com/QV9yrSFV9e— Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) August 3, 2026
Además, Alcocer dijo que esta posición no surgió como respuesta a las publicaciones de SEMANA: “Esa posición no surge como reacción a las publicaciones recientes; por el contrario, ha sido una manifestación constante motivada por la preocupación de que terceros pudieran invocar indebidamente mi nombre o una supuesta cercanía conmigo para realizar actuaciones completamente ajenas a mi voluntad. Los hechos recientemente divulgados hacen aún más relevante el esclarecimiento de esa circunstancia”.
Alcocer concluyó: “Como ciudadana, y la mayor interesada en que mi buen nombre y el de mi familia sea separado, reitero mi plena disposición para colaborar con la Fiscalía General de la Nación y mi confianza en que el esclarecimiento de estos hechos se realizará con fundamento en las pruebas legalmente obtenidas, valoradas de manera objetiva, integral e imparcial”.