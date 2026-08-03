Verónica Alcocer responde a explosivos audios revelados por SEMANA

Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, fijó su postura sobre la más reciente revelación de SEMANA: los audios de Eva Ferrer, considerada por algunos la mejor amiga de la primera dama, en los cuales la relacionó con aparentes hechos irregulares.

Las siete graves revelaciones que dejan los audios de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer en el gobierno de Gustavo Petro

En una carta dirigida a la fiscal Luz Adriana Camargo, ella comentó: “Con ocasión de las recientes publicaciones periodísticas que han generado interés público, quiero manifestarle a usted y al país que las afirmaciones que pretenden atribuirme conductas, compromisos o actuaciones irregulares carecen de todo sustento y no corresponden a la realidad”.

Alcocer agregó que, si los hechos son materia de investigación por parte de la entidad, está dispuesta a atender cualquier requerimiento: “Siempre he creído y respetado profundamente la justicia, la verdad y la transparencia como principios que han guiado mi vida y mi servicio”.

En la comunicación escrita, la primera dama reiteró que ninguna persona está autorizada para solicitar, gestionar, ofrecer o asumir compromisos en su nombre ante autoridades, entidades públicas o particulares. Esto, a raíz de los señalamientos de Eva Ferrer.

Además, Alcocer dijo que esta posición no surgió como respuesta a las publicaciones de SEMANA: “Esa posición no surge como reacción a las publicaciones recientes; por el contrario, ha sido una manifestación constante motivada por la preocupación de que terceros pudieran invocar indebidamente mi nombre o una supuesta cercanía conmigo para realizar actuaciones completamente ajenas a mi voluntad. Los hechos recientemente divulgados hacen aún más relevante el esclarecimiento de esa circunstancia”.

Alcocer concluyó: “Como ciudadana, y la mayor interesada en que mi buen nombre y el de mi familia sea separado, reitero mi plena disposición para colaborar con la Fiscalía General de la Nación y mi confianza en que el esclarecimiento de estos hechos se realizará con fundamento en las pruebas legalmente obtenidas, valoradas de manera objetiva, integral e imparcial”.