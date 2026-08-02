“¿Cuántos puestos tiene en Ecopetrol?”: audios de Eva Ferrer revelan entidades del Gobierno Petro que controlaría Verónica Alcocer

SEMANA reveló audios explosivos de Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación y quien fue la mejor amiga de la primera dama Verónica Alcocer. En ellos, la catalana aseguró que la esposa del presidente Gustavo Petro controla algunas entidades del gobierno.

En un aparte de las grabaciones, la catalana se pregunta: “¿La señora cuántos puestos tiene en Ecopetrol?”.

Acto seguido, Ferrer aseguró que la primera dama tiene poder sobre la Dian y sobre el Banco Agrario.

Igualmente, en los audios, la española deja saber qué opina sobre Ricardo Roa, presidente de la Ecopetrol, y la influencia que Alcocer ejercería sobre él.

“Él (en referencia a Roa) se ha equivocado, lo mismo que le ha pasado a Leyva. Es gente que no supo decir no. Si no sabes decir no… Todo el mundo te la mete, todo el mundo te la mete. Tú te vas chupando ahí, jodido y tal. Lo que hice yo, que todo el mundo me decía: ‘Estás loca, estás loca’. Le dije el otro día a Vendrell: ‘¿Cómo le haces tú eso a un amigo? ¿Un amigo? Un amigo no te pone de firmona’, ¿vale? Todo lo que han hecho con Roa…”, dice en la grabación.

Ferrer aseguró además que se convirtió en gerente de la campaña de Petro a través de la esposa del ahora presidente.

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“Te pide el amigo, te pide el no sé quién, te pide el señor, te pide… Puta, tío. (...) Él se ganó el puesto… El primer puesto de gerente se lo ganó dándole una tarjeta a Verónica”, dice Ferrer Galcerán, quien recalca que el objetivo era “tener contenta a la señora”.

Cabe resaltar que Alcocer tiene figuras cercanas que tendrían intereses en negocios relacionados con el sector hidrocarburos, como Danilo Romero, esposo de su amiga personal Carolina Plata, también mencionada en las grabaciones.