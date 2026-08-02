“Decir que el Centro Democrático no es de derecha no significa que sea de centro y mucho menos de izquierda”: Paloma Valencia

Las declaraciones de la exsenadora Paloma Valencia el pasado viernes en un evento del Centro Democrático en Medellín, en las que reiteró que la colectividad “no es un partido de derecha”, generaron una ola de reacciones desde diferentes sectores, especialmente copartidarios suyos.

Paloma Valencia busca camorra al nuevo Gobierno y dice que modelo que propone su partido sí funciona, “no como el de Milei, Bukele o el del Tigre”

Valencia se volvió a referir al tema, que ya había puesto sobre la mesa hace una semana en una entrevista con un medio de comunicación nacional, y reiteró que el Centro Democrático se mueve por una corriente política ligada a lo que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez durante sus gobiernos.

“Tenemos que entender muy claramente en qué partido es que estamos. Este no es un partido de derecha. El que cree que este es el partido de Hayek y de las libertades económicas, donde el Estado se queda cruzado de brazos y ve cómo se mueren de hambre los ciudadanos, está en el partido equivocado”, expresó durante una jornada de reflexión de la colectividad.

La excandidata presidencial fue enfática en asegurar, durante su intervención en el encuentro donde también estuvo presente el expresidente Álvaro Uribe, que esas categorías de izquierda y derecha “entraron en desuso hace mucho tiempo” y se plantó en que “nosotros realmente lo que somos es uribistas”.

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