“Abelardo logrará algo histórico para Colombia”: Alejandro Ocampo se pronuncia tras polémica de Paloma Valencia

Las recientes diferencias políticas entre sectores de la oposición tradicional y el Gobierno entrante han encendido el debate político en Colombia a pocos días del inicio de una nueva administración para el país.

Paloma Valencia busca camorra al nuevo Gobierno y dice que modelo que propone su partido sí funciona, “no como el de Milei, Bukele o el del Tigre”

La exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia encendió el ambiente político con sus más recientes declaraciones, en las que aseguró que el Centro Democrático no es un partido de derecha, generando gran división. Y no solo en lo interno de la colectividad, sino también en las reacciones que llegan desde diferentes orillas, incluso desde el propio Pacto Histórico, el partido del Gobierno actual, que ha hecho pronunciamientos frente a este contrapunteo.

El más reciente llegó por parte del senador Alejandro Ocampo, quien publicó en sus redes sociales el video donde Valencia reitera que el partido del presidente Álvaro Uribe no es de derecha.

Paloma Valencia volvió a decir que el Centro Democrático “no es un partido de derecha” y sus copartidarios la contradicen

“Abelardo logrará algo histórico para Colombia, tal vez la única cosa, y es que los partidos se encuentren en las diferencias para defender la democracia de Colombia”, escribió el congresista.

Ocampo, senador del Pacto Histórico, aseguró: “Ya sabemos que se dieron cuenta por qué es un presidente ilegítimo y por qué su forma de gobernar será fallida”.