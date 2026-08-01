Paloma Valencia busca camorra al nuevo Gobierno y dice que modelo que propone su partido sí funciona, “no como el de Milei, Bukele o el del Tigre”

Paloma Valencia, excandidata presidencial, se pronunció este viernes durante un encuentro del Centro Democrático en la ciudad de Medellín, donde reiteró su posición de que la colectividad no es un partido de derecha.

Paloma Valencia reiteró que el Centro Democrático “no es un partido de derecha” y explicó cuál es la orientación ideológica

Valencia expresó que el Centro Democrático se mueve por una corriente política ligada a lo que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez durante sus gobiernos.

“Tenemos que entender en qué partido es que estamos. Este no es un partido de derecha. El que cree que este es el partido de Hayek y de las libertades económicas, donde el Estado se queda cruzado de brazos y ve cómo se mueren de hambre los ciudadanos, está en el partido equivocado”, manifestó la líder política durante su intervención en el evento.

Sobre el tema de la derecha y la izquierda, la exsenadora manifestó que está “convencida” de que esas categorías “entraron en desuso hace mucho tiempo”. Aseguró: “Nosotros realmente lo que somos es uribistas”.

Valencia señaló que el “uribismo” entiende la necesidad del desarrollo económico y tiene claro que no hay ninguna otra manera de superar la pobreza. “Lo único perdurable para una sociedad es el desarrollo económico que necesita seguridad, que necesita institucionalidad, que necesita políticas tributarias que promuevan la inversión”, señaló.

La líder política lanzó una nueva pulla al Gobierno electo: “A diferencia de las derechas que ganan y que se van desprestigiando rápidamente”, el presidente Álvaro Uribe Vélez “entendió que la gente que está en pobreza no se queda esperando que el desarrollo económico llegue”.

Añadió: “La gente que tiene sus hijos con hambre y que los acuesta con hambre por la noche no se queda esperando que usted le consiga un día la inclusión en el sistema económico. Para garantizar que las políticas de mercado sean viables en el largo plazo, usted tiene que solucionar los problemas de la inminencia de quienes no tienen oportunidades en una sociedad”.

Paloma Valencia dice que el Centro Democrático “no es de derecha”, pero principales figuras de su partido aseguran que sí

Valencia aseguró que para ella “el éxito del presidente Uribe está en el centro, que no es una doctrina política de centro, son los equilibrios que uno puede lograr en el centro. El desarrollo económico al lado del bienestar social. El desarrollo minero-energético cuidando el medioambiente”.

La líder política destacó algunas medidas que desarrolló el expresidente Uribe Vélez durante su mandato, como el aumento del subsidio del adulto mayor, y lo que se hizo en el gobierno de Iván Duque en ese mismo campo.

“Este partido tiene muy claro que una de las maneras como uno logra defender la democracia en semejante crisis es que la gente no tenga hambre; es que la gente pueda tener condiciones de vida; es que la gente sienta que su dolor es atendido. ¿Y por qué sabemos que ese modelo funciona, a diferencia del de Milei o el de Bukele o el del Tigre? Porque este modelo ya se utilizó y sí funcionó“, sentenció Valencia.

Paloma Valencia: “El Centro Democrático nunca ha sido un partido de derecha”

La excandidata presidencial aseguró que “los indicadores de Colombia fueron extraordinarios, no solamente en términos económicos, sino en términos de bienestar social y legitimidad democrática” durante sus gobiernos.

Valencia concluyó su intervención indicando que se debe “atender de manera prioritaria la inminencia de los colombianos que tenían hambre y que enfrentan dificultades en la vida. Yo creo que esa es la característica más importante y eso no es ni izquierda ni derecha, es de sentido común, es de entender que la democracia no es solamente un discurso. La democracia es el bienestar de cada uno de los ciudadanos”.